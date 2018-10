El 19 % de la población sufre pobreza o exclusión social en Alemania

Berlín, 31 oct (EFE).- Alrededor de 15,5 millones de personas, el 19 % de la población en Alemania, vivían en 2017 al borde de la pobreza o la exclusión social, frente a los 16 millones, o el 19,7 %, en 2016, según datos difundidos hoy por la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

El 16,1 % de la población alemana -frente al 16,5 % en 2016-, o 13,1 millones de personas, no llegaba al nivel de ingresos mínimos establecido en la estadística de la Unión Europea sobre la renta y las condiciones de vida (EU-SILC) de 1.096 euros netos mensuales para una persona sola en Alemania y de 2.302 euros para una pareja con dos niños menores de 14 años.

Según la definición europea, una persona está amenazada de vivir en la pobreza si sus ingresos son menores al 60 % de los ingresos medios del conjunto de la población.

Además, el 3,4 % de la población en Alemania -el 3,7 % en 2016- enfrentaba en 2017 considerables privaciones materiales, es decir, veía limitadas sus condiciones de vida por la falta de medios económicos en al menos cuatro aspectos.

Entre estas privaciones figuran según la definición europea el no poder hace frente al alquiler de la vivienda, la hipoteca o a la factura de determinados servicios; no poder calentar de manera adecuada la casa; no poder comer uno de cada dos días carne, pescado o un equivalente vegetariano; y no poder permitirse unas vacaciones al año de una semana fuera del hogar.

Estas limitaciones incluyen también la de no poder hacer frente a determinados gastos imprevistos o a la renuncia a un coche por hogar, a una lavadora, a una televisión en color o a un teléfono por falta de recursos.

Por otra parte, el 8,7 % de la población menor de 60 años -frente al 9,6 % en 2016- vivía en un hogar con una baja tasa de ocupación, es decir, la participación en el mercado laboral de los miembros en edad de trabajar -entre los 18 y los 59 años- se reducía a menos del 20 %.

Se considera que una persona vive al borde de la pobreza o la exclusión social cuando se da al menos uno de estos tres factores: contar con ingresos inferiores al mínimo establecido, vivir en un hogar con considerables privaciones materiales o en uno con una reducida tasa de ocupación.