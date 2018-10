Mercado: "Monchi me ayudó a cumplir mi sueño de jugar en Europa"

Sevilla, 31 oct (EFE).- El defensa argentino del Sevilla Gabriel Mercado agradeció al actual director deportivo del Roma y anterior del conjunto sevillista, Ramón Rodríguez 'Monchi', que le ayudara a cumplir su sueño de jugar en Europa porque desde pequeño le decía a su abuela que hasta hacerlo "no pararía".

Gabriel Mercado, uno de los capitanes del Sevilla, reflexionó en la televisión del club sobre el momento del equipo de Pablo Machín, su estado de forma tras superar una lesión en un brazo y su creencia en el esfuerzo y el compromiso diario para ser alguien en el fútbol.

"Me gusta recordar el pasado, la gente que te ayudó y te acompañó. Esos momentos que vives durante el fútbol son importantes ya sean malos o buenos. Me gusta ser agradecido a la profesión que tengo porque amo el fútbol desde que tengo uso de razón. Lo que hago lo hago con pasión, es más que una responsabilidad. Me encanta ir a entrenar, llegar temprano e irme tarde estando con mis compañeros", dijo el zaguero de Puerto Madryn.

Además, recalcó su agradecimiento a Monchi por ayudarle a jugar en Europa porque "estar en el Sevilla era un sueño desde chico" y que, cuando se fue al Roma, le dio las gracias por ello.

Sobre su lesión en el cúbito de su brazo derecho, que se produjo el pasado 2 de septiembre en el partido ante el Betis, comentó que en un principio pensó que no era nada grave y que, pese a que le dijeron que el plazo de recuperación iba a ser de dos meses, pudo acortarlo y volver al equipo de Machín.

"Nunca había entrado en un quirófano para ser operado. Al tener sólo el brazo limitado me puse a entrenar a los seis días y a sentirme bien en el campo. La evolución era muy buena y el dolor cada vez menos y pudimos volver antes", recordó Mercado, quien el pasado jueves volvió a disputar 90 minutos en Liga Europa ante el Akhisar turco y logró un gol que le dedicó a su familia, presente en el Sánchez Pizjuán.