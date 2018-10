Machar afirma que la oposición está comprometida con la paz en Sudán del Sur

Yuba, 31 oct (EFE).- El principal líder rebelde sursudanés, Riek Machar, subrayó hoy que la oposición armada está comprometida con el proceso de "restablecimiento de la paz", horas después de regresar al país tras dos años en el exilio.

"Nosotros estamos con la paz y tenemos una fuerte voluntad política para restablecer la paz en Sudán del Sur", afirmó en un discurso Machar, acompañado del presidente y rival, Salva Kiir, en la Plaza de la Libertad, en Yuba.

"Tuve que venir hoy a la capital, Yuba, para participar en la ceremonia de paz para que no piensen algunos que la oposición no desea la paz", expresó el líder opositor y ex vicepresidente sursudanés.

Machar, que salió del país en 2016 tras el colapso del acuerdo de paz sellado en 2015, indicó que su movimiento acordó en Jartum el pasado 5 de agosto la reconciliación con el Gobierno porque el pueblo "se cansó de esta larga guerra".

Durante el discurso, transmitido por la televisión estatal, el opositor pidió al presidente Kiir "la liberación de todos los presos políticos y prisioneros de guerra", así como el levantamiento del estado de emergencia impuesto en el país durante los últimos cinco años.

Por último, recordó a Kiir que en el pacto se acordó el establecimiento de "un Ejército nacional que no sea controlado por una sola tribu en Sudán del Sur".

Machar llegó hoy a Sudán acompañado de una delegación de representantes opositores que también tomaron parte en el acuerdo en Jartum, entre ellos Lam Akol Ajawin, jefe del opositor Movimiento Democrático Nacional, para participar en una ceremonia de celebración del acuerdo de paz.

Un portavoz de la oposición armada, Manawa Peter Gatkouth, aseguró ayer a Efe que Machar abandonará el país hoy mismo al término del evento, sin que se conozcan más detalles por el momento.

El conflicto de Sudán del Sur estalló a finales de 2013 cuando Kiir acusó a su entonces vicepresidente Machar de orquestar un golpe de Estado, lo cual desembocó en choques armados entre las fuerzas leales a los dos líderes, pertenecientes a dos etnias diferentes.

Machar huyó de Sudán del Sur en verano de 2016 tras el recrudecimiento de los combates a la República Democrática del Congo y después viajó a Sudáfrica, donde ha estado bajo arresto domiciliario por presión de varios países de la región estos dos últimos años.

De Sudáfrica viajó a Sudán, país en el que se encontraba actualmente y donde tuvieron lugar las negociaciones de paz entre las partes beligerantes entre junio y agosto de 2018, hasta la firma del acuerdo en la capital sudanesa.

El documento fue refrendado un mes después en Adís Abeba con el auspicio de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo en el Este de África (IGAD), principal mediador en el conflicto.