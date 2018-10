Joel González: "Tres medallas en tres Juegos sería la mejor forma de acabar"

Madrid, 31 oct (EFE).- El taekwondista Joel González, oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y bronce en los de Río 2016, espera 2019 como el "año clave" para cerrar su participación en Tokio 2020, donde sumar su "tercera medalla en tres juegos sería la mejor forma de acabar" su trayectoria deportiva.

Volcado a la vez en completar el doctorado y la tesis de su carrera de criminología, que le ha permitido trabajar unos meses en la unidad contra los amaños de partidos de la UEFA, González (Figueras, 1989) espera poder volver a competir en breve después de unos meses de inactividad forzada por las lesiones.

Pregunta (P): ¿Tiene ya fecha para volver a competir?

Respuesta (R): Estoy pendiente de la impresión médica para ir a Croacia y a París porque hace tres semanas en Las Vegas, después de un choque, he tenido una infección en la tibia. Este año he tenido varias lesiones, en enero tuve una rotura en el sóleo y estuve casi dos meses sin poder competir, luego fui al Europeo (mayo) sin estar del todo bien y me rompí un poco más.

P: Pero en su cabeza está Tokio y una tercera medalla olímpica...

R: Tres medallas en tres juegos, no habría mejor forma de acabar, pero primero hay que clasificarse. Puede hacerse por ránking olímpico, que van los seis primeros del mundo, o por preolímpico que es en 2020. Pueden ir dos deportistas por país a los cuatro pesos.

P: ¿Y qué impresión tiene a menos de dos años?

R: Ahora estoy décimo en el ránking y tengo que recuperar los puntos por el tiempo que he estado sin competir porque te restan. 2019 será el año clave, con 5 Grand Prix, el Campeonato del Mundo en Manchester y cinco copas presidente. En diciembre de 2019 se cierra el ránking olímpico y en función de eso quedará el Preolímpico.

P: ¿Dicho así no parece fácil?

R: Como no hay planificación correcta, porque hay muchos campeonatos todo el año, no tienes la forma idónea de prepararte. En cada competición, si va bien, tienes cinco o seis combates y hay un momento en el que tienes que caer. Con una media de 70 combates al año, más las horas de entrenamiento, yo hago cuatro al día, tu época deportiva se puede acortar.

P: ¿Ha cambiado mucho su deporte desde su debut en Londres?

R: Sí, en muchas cosas. El casco ahora es electrónico; el tatami era cuadrado y ahora octogonal, un poco más pequeño y si sacas un pie fuera ya tienes sanción. El puño no puntuaba antes o si lo hacía tenía que ser muy bien metido y ahora lo hace con facilidad. Las penalizaciones ahora son de punto en punto. Si estás más de cinco segundos quieto te sancionan por inactividad. Si esquivas más de una vez hacia atrás te sancionan por rechazo de combate. En el cuerpo a cuerpo no se podía empujar. La patada abajo ahora vale dos puntos, antes uno, si es abajo con giro antes era 2 y ahora 4 y si es con giro arriba antes era 4 y ahora vale 5 puntos.

P: Y todo esto con su doctorado y su paso por la UEFA en el departamento antiamaños, ¿cómo ha sido esa experiencia?

R: Muy bonita. He podrido aprender mucho y aportar mi granito de arena que también es positivo. Espero acabar el doctorado en octubre de 2020, que incluye cuatro asignaturas que ya están aprobadas, diez seminarios, un póster y un artículo en una revista internacional y luego la tesis que es un trabajo de entre 200 y 500 páginas.