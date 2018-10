Herrerín: "Llevaba seis meses sin jugar, pero compito bien"

Lezama , 31 oct .- Iago Herrerín se felicitó este miércoles de cómo le están saliendo las cosas desde que regresase a los terrenos de juego tras estar casi seis meses sin jugar entre final de la temporada pasada y el arranque de esta, en la estuvo de baja desde el arranque de temporada hasta mediados de octubre.

"Entre una cosa y otra llevaba sin jugar casi 6 meses, pero soy una persona que siempre compite bien, siempre intento estar centrado y creo que me han salido un par de buenos partidos", dijo, contento de haber recuperado en su regreso la titularidad a la que estaba llamado desde la marcha en verano de Kepa Arrizabalaga al Chelsea.

Una vez recuperado de la lesión muscular en un brazo que le impidió comenzar el curso entre palos, hubo cierto debate sobre si tenía que seguir de titular el joven Unai Simón, que ofreció buen rendimiento aún siendo en verano el cuarto portero en el escalafón rojiblanco y hasta cedido al Elche para ser después recuperado tras la marcha de Kepa".

"Yo paso de cosas que oigo. Cuando he estado jugando yo nunca ha habido debate conmigo, sino siempre con otros porteros", dijo aún asegurando que sus "compañeros son todos unos porterazos".

Sí admitió que en su estancia en el primer equipo del Athletic, ha vivido una "especie de montaña rusa" por los numerosas vicisitudes que se han ido sucediendo.

"Llevo años aquí con una especie de montaña rusa. Al principio con Gorka (Iraizoz), con Kepa me pasó lo mismo y este año me lesioné. Parece que todo se vuelve negro de la noche a la mañana, pero todo el mister y los doctores me dieron tranquilidad y eso es lo que contaba", se congratuló del último devenir de los acontecimientos.

Entre ellos, el ostracismo de Alex Remiro, quien debería haberse sucedido al principio del curso, pero al que el técnico Eduardo Berizzo ni convoca en sintonía con el club por la negativa a renovar del meta navarro -según aseguró en su día el presidente, Josu Urrutia-.

"Yo le veo bien. Es una decisión que ha tomado él, el equipo o quien sea. Al final cada uno con sus decisiones tiene que apechugar. Pero entrena bien y entrena contento. No hay que olvidar que estará con nosotros hasta el 30 de junio y nadie duda de que puede entrar en cualquier momento", comentó sobre Remiro.

Herrerín, por otro lado, no cree que, aunque lo haya hecho la Real Sociedad, el Athletic deba cambiar el himno para hacerlo más inclusivo. "Hoy le damos demasiadas vueltas a las cosas. El himno ha sido siempre así y no hay que darle más vueltas. La Real lo ha decidido así y es una decisión suya y nosotros siempre hemos estado así con el himno y no hay que cambiarlo", consideró.