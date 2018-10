Guirao pide a la nueva junta de SGAE adaptar sus estatutos a norma europea

Madrid, 31 oct (EFE).- El ministro de Cultura, José Guirao, ha pedido hoy a la nueva junta directiva de la Sociedad General de Autores y Editores, elegida por sus socios el pasado 26 de octubre, que adapten sus estatutos a la normativa europea, "lo primero y fundamental" que deben hacer.

En una entrevista en el programa Las Mañanas de Radio Nacional de España, Guirao ha matizado que se trata de algo "muy fácil" que no han hecho "todavía", pese a la insistencia del ministerio a través de varios requerimientos enviados a lo largo de este año.

Además de la adaptación de sus estatutos a la nueva norma europea -de obligado cumplimiento- el ministerio, en palabras de Guirao, también les solicita que "revisen criterios de reparto que no siempre parecen equilibrados internamente", y que "faciliten la participación masiva de todos los que forman parte de la SGAE en procesos electorales o de opinión implementando el voto electrónico".

"Lo que he visto y he percibido es una gran confusión, una disparidad de criterios y unos enfrentamientos que no son razonables", ha afirmado en referencia a las pasadas elecciones de la SGAE en las que más de una veintena de sus socios retiraron sus candidaturas para manifestar su desacuerdo por la no habilitación del voto por correo.

Guirao ha vuelto a pedir que la SGAE "se arregle por sus propios medios", porque "todo lo que está trascendiendo va en su contra, y contra el prestigio de los autores": "Cuando pagamos a la SGAE la ciudadanía tiene que pensar que está haciendo algo bueno".