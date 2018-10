Futbolistas ON y LaLiga rechazan en SIMA propuesta de AFE sobre fondo social

Madrid, 31 oct (EFE).- Futbolistas ON y LaLiga rechazaron en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) la propuesta de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para que sean los jugadores los que decidan la composición de una mesa que negocie el porcentaje del fondo social que regula el Convenio Colectivo.

Tras la demanda de mediación presentada por Futbolistas ON para percibir ya un porcentaje del fondo social estipulado en el artículo 43 del convenio, ambos sindicatos y LaLiga acudieron este miércoles a la sede del SIMA donde las partes no alcanzaron un acuerdo, según confirmaron a EFE fuentes de la AFE.

El sindicato que preside David Aganzo indicó que "no se opone" a modificar el citado artículo, pero su propuesta es "dar voz a los futbolistas" y que sean ellos, en una votación, los que decidan cómo se compone la mesa de negociación para acordar el reparto, planteamiento rechazado por los representantes de Futbolistas ON y LaLiga.

A la cita en el SIMA acudieron David Aganzo y el presidente de Futbolistas ON, Juan José Martínez, acompañados de abogados de ambos sindicatos, y un representante de LaLiga.

El Convenio Colectivo vigente, firmado por LaLiga y la AFE hasta junio de 2020, determina que la primera entregará a la segunda tres millones de euros en la actual temporada 2018-2019 (3,2 en la campaña 2019-20), para que ésta los destine a los fines benéficos y al normal desarrollo de la actividad de la asociación.

También establece que se realizarán cuatro pagos iguales del 25% de las cantidades totales estipuladas para cada temporada y que se procederá a dichos pagos durante los meses de septiembre, diciembre, marzo y junio.

El pasado julio la Audiencia Nacional estimó una demanda de Futbolistas ON contra la AFE y anuló las exigencias de afiliación y de estar al corriente de pago de sus cuotas para tener derecho a recibir las ayudas previstas en el plan de ahorro llamado Fondo Fin de Carrera, resolución que la AFE recurrió.

Pese a que el convenio no expirará hasta junio de 2020 y a que la AFE, sindicato constituido en 1977, entiende que en estos momentos no procede negociar su renovación, LaLiga y Futbolistas ON iniciaron el pasado 24 de septiembre las conversaciones para hacerlo.

Dentro de las mismas Futbolistas ON solicitó ser beneficiario, con un reparto del 50% para cada sindicato, del fondo social regulado en el convenio, así como participar en la gestión del 0,5% de los ingresos derivados de la comercialización conjunta de los derechos audiovisuales.

LaLiga consideró esas propuestas, "en aras de garantizar el derecho de la libertad sindical, razonables y conformes a Derecho".