Bruno Arpaia: "El razonamiento parece tarea imposible" en el mundo de hoy"

Nápoles, 31 oct (EFE).- El escritor y traductor italiano Bruno Arpaia cree que en el mundo de hoy cualquier discurso un poco profundo no es entendido ni escuchado y eso explica "cuatro cosas impresionantes: Brexit, Trump, Gobierno italiano y Bolsonaro".

"Cualquier discurso un poco más profundo o articulado no llega a la gente, sólo eslóganes y consignas dirigidas a las tripas, hay un antiintelectualismo increíble, el razonamiento parece tarea imposible", dice en entrevista con Efe en Nápoles, donde esta tarde recibe el Premio Quaderni Ibero Americani 2018, que concede la revista homónima de los hispanistas italianos.

De ello se aprovechan "fuerzas que ganan ventajas inmediatas, ya no hay debate, gritan '¡fuera los inmigrantes!', pero no se dan cuenta de que es un problema que nadie puede detener y de que lo inteligente es ver cómo vamos a enfrentarlo", añade.

Arpaia (Nápoles, 1957) no oculta su desilusión: "Antes me daba rabia, ahora estoy pasmado, es un viento tan fuerte que va en contra de todo lo que he esperado toda mi vida".

Gran parte de ese pesimismo viene de la indiferencia de los dirigentes mundiales hacia lo que él considera el gran desafío para la Humanidad, el cambio climático, que amenaza la propia supervivencia de la especie humana.

Es un fenómeno que abordó en su último libro, "Algo, ahí fuera", publicado hace cerca de dos años en España (Alianza Editorial) y que él califica como "realismo extremo" aunque parezca ciencia ficción.

En él describía un panorama aterrador, Europa del Sur desertizada, la Europa continental con fuertes lluvias y grandes sequías y decenas de miles de emigrantes climáticos huyendo al norte.

Lo peor es que en estos dos años todo ha empeorado y el tenebroso escenario que él situó para 2050 está mucho más cerca, asegura.

Arpaia imaginó a un presidente de EEUU negacionista del cambio climático y xenófobo antes de que Donald Trump llegara a la Casa Blanca y lo situó en 2050, pero dos meses después de escribir el libro ahí estaba Trump.

Ahora, lamenta, "estamos ante una tempestad que nos está llevando varios siglos atrás y los científicos que estudian el cambio climático anticipan cada vez sus previsiones en diez años".

"No quiero ser apocalíptico, pero el deber de un escritor es mirar el mal de cara y el mal está ahí. Se ha puesto en marcha un mecanismo de aceleración y no estamos haciendo prácticamente nada. Este último año las emisiones subieron en vez de bajar", advierte Arpaia.

Desde que vio la luz "Algo, ahí fuera", donde también abordó el problema de la inmigración, ha visto instalarse en Italia un Gobierno de coalición de la ultraderechista Liga y el M5E que ha emprendido una política de mano dura, y ahora la llegada de otro negacionista climático, el ultra Jair Bolsonaro, a la Presidencia del gigante Brasil.

"Es algo mundial, algo está pasando. Tenemos un clase dirigente muy mediocre, nadie dispuesto a hacer algo y esto no es por azar, es que estas democracias que tenemos llevan consigo la mediocridad", subraya.

Y señala que "al político solo le interesan las próximas elecciones locales" y "en las campañas electorales casi nadie habla del cambio climático, hablamos de cosas inútiles o mentirosas, del miedo a los inmigrantes. Hay un mercado del miedo".

El escritor italiano, experto en literatura española y latinoamericana, recibió hace unos meses el Premio Strega Europeo, junto con el español Fernando Aramburu, por la traducción al italiano de su novela "Patria".

"Se trata de una obra maestra y traducirla fue un placer. Cuando los escritores escriben bien es más fácil traducir, ganar este premio juntos para mí ha sido un placer enorme".

Ahora Arpaia está metido en otro proyecto "difícil, que necesita mucha investigación", en el que pretende explicar "por qué Italia está en declive a partir de ciertos acontecimientos que sucedieron entre 1961 y 1963".