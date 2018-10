Bruce Dickinson, de Iron Maiden, es ciudadano de honor de Sarajevo

Sarajevo, 31 oct (EFE).- El músico británico Bruce Dickinson, vocalista de la banda Iron Maiden, fue nombrado hoy ciudadano de honor de Sarajevo por su apoyo a la capital de Bosnia-Herzegovina durante la guerra (1992-1995).

El Ayuntamiento de Sarajevo aprobó hoy la propuesta del galardón presentada por la asociación artística bosnia Concept Media, que resaltó que los conciertos de Dickinson en la asediada ciudad en diciembre de 1994 "devolvió esperanza a la gente" al demostrar a los ciudadanos "que no estaban solos".

Aquel año, Sarajevo, ciudad a la que Dickinson fue transportado junto su grupo Skunkworks en un camión de ayuda humanitaria, fue la última escala de una gira mundial para promover el álbum "Balls to Picasso".

La historia de los conciertos ha sido narrada en el documental "Scream for me Sarajevo", rodado en 2015, así como también en la autobiografía de Dickinson, titulada "What Does This Button Do?".

El reconocimiento será entregado al cantante el próximo 25 de noviembre.

El galardón se otorga anualmente a un extranjero por su apoyo a Sarajevo y al desarrollo de sus relaciones internacionales, así como por la defensa de la solidaridad, la democracia, el humanismo y la tolerancia.