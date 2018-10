Acuerdo sindical pone fin a siete días de huelga en el aeropuerto de Bruselas

Bruselas, 31 oct (EFE).- El aeropuerto de Bruselas-Zaventem volverá a la normalidad tras siete días de huelga y cerca de un millar de vuelos anulados después de que los trabajadores de la firma Aviapartner, que se encarga operaciones en tierra como trasladar las maletas, llegaran a un acuerdo con la empresa.

"Todo el mundo ha aceptado el acuerdo", comentó a Efe la responsable del sindicato UBT-FGTB Sandra Langenus.

No obstante, una portavoz del principal aeródromo belga indicó a Efe que, pese a haberse alcanzado un acuerdo, se anularán hoy un total de 90 vuelos en el principal aeropuerto de Bélgica.

El sindicato UBT-FGTB señaló a través de la red social Facebook que el preacuerdo contempla aumentar el número de contratos, una "exigencia central" de las reivindicaciones de los trabajadores, y ciertas primas para los asalariados.

Aviapartner trabaja en el principal aeródromo de Bélgica con aerolíneas como Air Europa, British Airways, Easyjet, Iberia, KLM, Vueling o Ryanair.

El paro arrancó sin previo aviso el pasado jueves 25 de octubre por la tarde, justo antes de una semana de vacaciones escolares en Bélgica en la que el aeropuerto esperaba un tráfico acumulado de 350.000 pasajeros con salida en la capital belga, con un pico el viernes de 47.000 personas con billetes para volar desde Bruselas.

Para absorber parte de los vuelos cancelados en unas fechas muy cargadas, algunas aerolíneas desviaron a pasajeros a otros aeropuertos belgas situados en Ostende o Charleroi o incluso a aeródromos en países vecinos como el de la localidad francesa Lille, las holandesas de Amsterdam y Rotterdam o la alemana Dusseldorf.

En un comunicado, el aeropuerto de Bruselas indicó que en los más de seis días de huelga se han cancelado 960 vuelos, lo que ha afectado a 115.000 pasajeros.

"El impacto de esta huelga en los pasajeros ha sido considerable", y dado que "es un periodo de vacaciones Aviapartner retomará gradualmente sus operaciones a partir de esta tarde", afirmaron.

Según la normativa europea, cuyas principales instituciones tienen sede en Bruselas, los pasajeros afectados por la huelga tienen derecho al reembolso de sus billetes, a que se les ofrezca una ruta alternativa para llegar a su destino en condiciones de transporte comparables y a una compensación económica en caso de que sus vuelos fueran cancelados.

No obstante, las aerolíneas no están obligadas a ofrecer esa compensación en caso de que se demuestre que la anulación de los billetes se debe a causas extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso de haber previsto medidas razonables para mitigar su impacto.