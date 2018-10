Acebes niega ante el Congreso haber cobrado "sobres" del PP

Madrid, 31 oct (EFE).- El exministro y ex secretario general del PP Ángel Acebes ha negado hoy ante la comisión de investigación del Congreso que indaga sobre la financiación irregular del PP haber recibido sobres con dinero en negro de su partido, y ha asegurado que todos sus sueldos los cobró con las retenciones de Hacienda.

Acebes ha respondido en esta comisión a las preguntas del diputado del PSOE Artemi Rallo, quien ha puesto de relieve que la Audiencia Nacional acreditó la existencia de una caja B en el PP de la que cobraron altos cargos del partido, entre los que ha incluido al compareciente.

"Jamás he mentido ante los tribunales ni en ningún sitio, ni he cobrado ningún sobre", ha remarcado, para insistir en que, por lo que él sabe al respecto, "en sobres no ha cobrado nadie" y que todos los sueldos llevaban su certificado de retenciones fiscales "debidamente declaradas a la Hacienda Pública".

Además, ha hecho hincapié en que mientras él fue secretario general del PP jamás tuvo responsabilidad en los ingresos ni en los gastos del partido, en los que el competente era el tesorero.