Simón vuelve a Las Palmas con el Depor: "Ha sido un cambio positivo"

A Coruña, 30 oct (EFE).- David Simón, lateral derecho del RC Deportivo, ha considerado "positivo" haber cambiado el pasado verano la UD Las Palmas, club en el que se formó como jugador, por la entidad blanquiazul, con la que regresa el sábado al Estadio de Gran Canaria.

"Cada vez que se me pasa por la cabeza (pensar en la decisión que tomó meses atrás) digo que menos mal que vine. Ha sido un cambio positivo, para mejor tanto para mí como para mi familia. Futbolísticamente era lo que me hacía falta. Ahora sigo creciendo en el Deportivo", comentó en rueda de prensa.

Indicó que de su paso por la UD Las Palmas "el mejor recuerdo" es todo lo que aprendió allí y el "sacrificio" que tuvo hasta que le llegó "la oportunidad" de jugar y se convirtió en "un referente para los chavales de la cantera".

Reconoció que "a lo mejor hace una o dos temporadas" no esperaba pisar el "campo" de Gran Canaria con "otra camiseta", algo que también le sucederá al centrocampista Vicente Gómez.

"Hemos sido dos grandes profesionales allí, pueden salir mejor o peor las cosas, pero en profesionalidad hemos estado impecables", señaló al ser preguntado por el recibimiento que espera en Canarias.

Añadió que en Las Palmas se responsabilizaba de la situación del equipo a los que, como él, llevaban tiempo en la plantilla.

"Conseguimos cosas muy buenas, los mayores logros (ascenso), y necesitas un cambio porque parece que todas las cargas son para los mismos de siempre. Tengo que agradecer la oportunidad que me dieron y cómo me trataron, pero se acaba un ciclo, tienes que mirar por ti y ha sido lo mejor que he hecho", insistió sobre el cambio de equipo.

Además, recordó que en los últimos tiempos se "han ido muchos jugadores" del equipo canario y "todos están triunfando en otros lugares".

De la UD Las Palmas dijo que "es un equipo que aspira al ascenso, que ha fichado buenísimos jugadores y que tiene un gran equipo", como el Deportivo.

"Tengo amigos y compañeros allí, tienen grandísimos jugadores, mucha pegada arriba y cada equipo tiene su estilo, cada entrenador juega según el equipo que le han dado o creado. Nosotros tenemos una forma de jugar, ellos otra y las dos son válidas", concluyó.