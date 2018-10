Paco López: "Nos ha costado meternos en el partido"

Lugo, 30 oct (EFE).- Paco López, entrenador del Levante, admitió que a su equipo le costó entrar en el partido ante el CD Lugo (1-1) en el Anxo Carro en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

"Nos ha costado meternos en el partido. Los primeros 20 25 minutos no hemos estado bien, hemos intentado cambiar a línea de cuatro, tras el descanso corregimos algunos aspectos y el equipo ha mejorado y hemos podido ganar", indicó en rueda de prensa.

El técnico del conjunto valenciano no dio por clasificado a su equipo, que afrontará el partido de vuelta ante el equipo de inferior categoría con la ventaja que otorga el valor doble de los goles a domicilio.

"Como es un partido de ida y vuelta, quedan 90 minutos y hay que jugarlos. No se puede dar la eliminatoria por ganada ni por perdida ni por igualada", señaló.

Destacó el "gran trabajo" de Borja Mayoral, explicó que Samu García estaba "entrenando muy bien y se ha merecido la oportunidad" de jugar y criticó la permisividad que percibió en el colegiado.

"A Dwamena lo han linchado a faltas y el único que no lo ha visto ha sido el árbitro. Me he quedado helado porque eran faltas clarísimas", comentó.