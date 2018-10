Monteagudo destaca "actitud tremenda" de su equipo y ve eliminatoria abierta

Lugo, 30 oct (EFE).- El entrenador del CD Lugo, Alberto Monteagudo, ha elogiado la "tremenda actitud" que ha mostrado su equipo ante el Levante (1-1) en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, una eliminatoria que ha considerado abierta.

Monteagudo ha debutado como preparador del conjunto gallego ante un rival de superior categoría después de haber sustituido a Javi López, que fue destituido el domingo de madrugada.

"Estoy bastante contento con el partido en general. Primero, por el poco tiempo que hemos tenido, sobre todo, por defender hacia delante, jugar más rápido o intentar generar en campo contrario. El equipo ha tenido una actitud tremenda y merecimos algún gol más, aunque también sufrimos porque enfrente teníamos a un gran equipo", dijo en rueda de prensa.

El técnico vio a sus jugadores "contentos y a gusto jugando más arriba" y destacó la disposición que tienen.

"Este es un equipo súper obediente. Les dije una vez solo que me gusta apretar los saques de banda y lo han hecho en todos. No me había pasado en diez años", comentó.

Respecto a la eliminatoria, dijo que está "abierta" a pesar del valor doble de los goles y de que enfrente tiene a un equipo de superior categoría.

"Es un equipo de Primera división, pero creo que somos capaces de competirle el balón a cualquiera y de hacerle ocasiones a cualquiera. Tenemos que trabajar cosas, pero podemos ir a su campo a ganar el partido con todo el respeto a un equipo de Primera", advirtió.