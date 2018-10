Manolo González: "Estoy muy orgulloso de mi equipo"

Zaragoza, 30 oct (EFE).- El entrenador del Club Deportivo Ebro, Manolo González, dijo este martes, tras la derrota contra el Valencia por 1-2 en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, que está "muy orgulloso" de su equipo tras jugar una hora en inferioridad numérica.

"Hoy es fácil estarlo porque el equipo ha dado una imagen muy buena, espectacular, y ha competido a un nivel alto contra un rival de gran entidad", aseguró.

El preparador del conjunto zaragozano añadió que su equipo fue, contra el Valencia, el reflejo de lo que está siendo durante la temporada, aunque las cosas no le estén saliendo bien y no consiga victorias.

"No se puede dar mejor imagen. Tenemos bajas importantes y hoy once contra once la cosas hubieran cambiado, aunque podíamos haber perdido igualmente", destacó el técnico del Ebro, y subrayó que la la inferioridad numérica les pesó en los últimos veinte minutos del encuentro.

Manolo González resaltó que para él fue "un sueño" jugar contra un rival de la entidad del Valencia en un campo como La Romareda y que todo fue "genial", salvo "el resultado".