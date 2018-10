Independentistas piden un debate y que Sánchez exponga su idea para Cataluña

Madrid, 30 oct (EFE).- Los portavoces de los partidos independentistas han subrayado hoy que esperan que el Congreso acepte la celebración de un debate monográfico sobre Cataluña en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exponga su plan o sus propuestas para resolver este "conflicto".

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, ha señalado que espera que los grupos parlamentarios de la Cámara Baja den el visto bueno para celebrar este debate, porque es lo que "exige y merece" la sociedad catalana.

Un debate que, ha añadido en declaraciones a los periodistas antes de la Junta de Portavoces, debería ser protagonizado por Sánchez para poder conocer "cuál es su solución" a esta crisis y cuál es su propuesta para "resolver democráticamente la demanda existente en Cataluña".

Además, considera que en este debate "fundamental" los demás grupos podrían interpelar a Sánchez y hacerle sus propias propuestas, al margen de la posición política que pueda tener cada grupo al respecto.

Para Tardá "es evidente" que en este momento, a las "puertas del inicio del juicio" a los responsables del "procés" y "teniendo en cuenta que este Gobierno tiene voluntad de permanencia", no se puede obviar este debate específico sobre Cataluña.

"Es un debate que existe en la sociedad, uno de los retos que tiene la política actual, no tendría ningún sentido que no se sustanciara", ha añadido el portavoz de ERC, para quien "el palacio de las libertades y del debate no puede dar esquinazo a esta demanda". "No hay argumentos para oponerse", ha añadido.

Desde el PdeCat, su portavoz en el Congreso, Carles Campuzano, ha señalado que esta comparecencia que han pedido es una "magnífica oportunidad" para que Sánchez "formule su propuesta política sobre el conflicto entre Cataluña y el Estado".

Campuzano espera que la Junta de Portavoces acuerde tramitar esta comparecencia y que se produzca "lo antes posible".