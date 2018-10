La Iglesia admite situaciones "terribles puntuales" y repugnantes en su seno

Madrid, 30 oct (EFE).- El responsable de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal, ha admitido que se han producido situaciones "terribles puntuales, que causan estupor" y "repugnancia" en su seno, pero ha asegurado que el rostro real de la Iglesia no es ese.

"El rostro real de la Iglesia es el de los 18.000 sacerdotes y 50.000 religiosos que están dando su vida en pueblos y localidades remotas con los más necesitados, el rostro de los catequistas, de los voluntarios de Caritas y tantas instituciones", ha comentado el también presidente y consejero delegado de Grupo Cope durante el almuerzo-coloquio "¿Tiene la Iglesia privilegios hoy?".

Giménez Barriocanal ha lamentado "profundamente" que en ocasiones se quiera presentar a la Iglesia con ese rostro, que no refleja -ha dicho- "en absoluto lo que es y supone para la sociedad", aunque ha reconocido también que se han producido "errores" y situaciones "que no siempre se trataron bien".

"Me he encontrado con muchos sacerdotes que se están dedicando a los demás las 24 horas del día y que tienen que aguantar que en la calle les llamen cerdo pederasta", ha denunciado el miembro de la CEE, quien ha asegurado que esto se lo ha escuchado contar a muchos sacerdotes.

Y esto, a su juicio, "no es justo" porque, aunque -ha insistido- "aquellas cosas que se comentan causan verdadera repugnancia, ese no es el rostro" de los miles de sacerdotes y clérigos que hay en España. "Por eso -ha añadido- no lo comprendo".

Giménez Barriocanal ha dicho desconocer quién podría estar interesedo en presentar una imagen distorsionada de la Iglesia, pero ha contestado lo siguiente: "Habrá que preguntarlo a quienes llenan páginas y hacen reportajes por qué lo hacen".

En su opinión, es posible que todo lo que digan sea verdad, pero hay que tener en cuenta que, "cuando uno construye un relato, lo que genera es una imagen y la imagen que se está generando con ese relato no es verdad", ha concluido.