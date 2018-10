Fundéu BBVA: ?no show?, anglicismo innecesario

Madrid, 30 oct (EFE).- La expresión inglesa ?no show? es innecesaria en español porque se puede reemplazar por giros como ?no presentarse? o voces como ?inasistencia?, entre otras, señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA.

En las noticias, cada vez es más frecuente encontrarse este anglicismo en frases como ?En el restaurante se reservan el derecho de aplicar un cargo en caso de un no show del cliente?, ?Baleares expedienta a cuatro aerolíneas por la polémica cláusula ?no show?? o ?Los motivos del no show son variados?.

Tal como señala el diccionario Merriam-Webster, en inglés ?no-show? (escrito también a menudo sin guion: ?no show?) se emplea para la persona que ha hecho una reserva o a la que se espera, pero que no aparece y no avisa de su falta de asistencia, o no lo hace con suficiente antelación. También se aplica al hecho de no presentarse, que es como se suele emplear en los textos en español.

Se trata de una idea que puede expresarse en español sin ningún problema por diversas vías. Por ejemplo, la palabra ?inasistencia?, aunque generalmente restringida al ámbito legal, podría emplearse también en estos contextos, en los que cabe utilizar también la forma ?no presentación?.

El giro ?hizo un no show? puede expresarse de modo más natural en español como ?se ausentó?, ?no asistió?, ?no apareció?, ?no fue? o ?no se presentó?. De modo coloquial, puede decirse en ciertos casos ?dar un plantón? o ?dejar plantado?.

En consecuencia, en los ejemplos anteriores habría sido más apropiado ?En el restaurante se reservan el derecho de aplicar un cargo en caso de que un cliente no se presente?, ?Baleares expedienta a cuatro aerolíneas por la polémica cláusula de no presentación? y ?Los motivos de la inasistencia son variados?.

