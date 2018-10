FELGTB acusa al PSOE de "cargarse la realidad trans" en enmiendas a ley LGTBI

Madrid, 30 oct (EFE).- La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha reprochado hoy al PSOE que intente "cargarse la realidad trans" en sus enmiendas a la Ley de Igualdad LGTBI, que casi parecen "una a la totalidad" y de demorar su tramitación.

Por ello, la presidenta de la Federación, Uge Sangil, ha emplazado al Gobierno a que "dé un toque" al grupo parlamentario socialista para acelerarla, y ha puesto como fecha tope el próximo mes de diciembre..

La FELGTB y las 49 entidades que la componen ha convocado hoy una rueda de prensa conjunta en 18 ciudades españolas para denunciar el retraso en la aprobación de esta ley, que fue registrada en el Congreso en mayo de 2017 y recibió el apoyo de todos los grupos, excepto el PP, en septiembre de ese año.

Sangil, que ha comparecido acompañada de los portavoces de las entidades madrileñas, ha recordado que ese apoyo lo volvieron a manifestar en el pasado Orgullo celebrado en julio .

Pero ha avisado de que "estar en la pancarta del Orgullo no es un premio que se tenga a perpetuidad, es compromiso y es acción" y, de la misma forma que en la última edición no se invitó al PP por su incumplimiento y sus "declaraciones homófobas", al colectivo no le temblará la voz y la mano para decir a otros partidos" que no podrán estar en la siguiente.

Así, Sangil ha mostrado "el hastío y la rabia" del colectivo ante "la inacción que prolonga su sufrimiento, desprotección y vulnerabilidad" y ha dado como fecha tope para la aprobación de la ley en la Comisión de Igualdad en diciembre.

En este sentido, ha censurado que en seis meses de trabajo la Comisión se haya reunido en contadas ocasiones bajo "excusas baladíes", como que los diputados la desconvoquen porque el día fijado no hay pleno "y no van", o si la mantienen "debaten de artículos que no están enmendados".

Todos los grupos presentaron enmiendas al texto, en el caso del PP una a la totalidad que fue rechazada por el pleno de la Cámara.

Fue el PSOE el que más enmendó el texto, con un centenar; sobre ello, Sangil ha lamentado que se parezca en realidad "una enmienda a la totalidad" que, sobre todo, "se carga la realidad trans", especialmente la referente a la autodeterminación de género.

La propuesta de ley recoge que, a partir de los 16 años, los menores transexuales y transgénero puedan acceder a la reasignación sexual quirúrgica sin consentimiento paterno o que, desde la pubertad, puedan ser tratados hormonalmente.

También busca, entre otras cuestiones, que el colectivo sea nombrado y tratado de acuerdo con la identidad de género manifestada, aunque sean menores de edad, o que en los centros educativos puedan exteriorizar su identidad de género.

"No podemos permitir que las personas trans sigan sin tener el género reconocido. No somos personas enfermas y no vamos a permitir que en España la autodeterminación no sea real", ha advertido.

Por todo ello, la FELGTB ha querido "instar al Gobierno a que dé un toque a su grupo. Nos consta que el Gobierno quiere sacarlo, pero su grupo no está tanto por la labor", ha censurado la presidenta de la FELGTB, que ayer registró en el Defensor un documento en el que urge a la institución a "preguntar en el Congreso qué pasa con nuestra ley".