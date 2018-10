Cospedal se siente "absolutamente" respaldada ante los audios de Villarejo

Madrid, 30 oct (EFE).- La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha dicho hoy sentirse "absolutamente" respaldada por su partido y no estar "nada preocupada" por la publicación de sus conversaciones con el excomisario José Manuel Villarejo.

"¿Por qué voy a estar preocupada? Yo en este tema siempre he dicho la verdad", ha afirmado Cospedal a su llegada al Congreso, donde ha recordado que siempre ha admitido conocer al excomisario y haber tenido conversaciones con él como las ha podido tener "muchísima gente del mundo de la política, de la economía y de los medios de comunicación".

Ha añadido que "la única diferencia es que algunos han mentido y otros no hemos mentido nunca", en clara alusión a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que negó en varias ocasiones conocer al excomisario.

María dolores de Cospedal ha recordado a los periodistas que en muchas ocasiones le han preguntado si conocía a Villarejo y ella siempre ha dicho que sí.

Como también ha dicho siempre, ha añadido, que había mantenido conversaciones con el comisario en varias ocasiones, "como las ha tenido mucha gente".

"Muchos directores de los medios en los que trabajáis vosotros, muchísimos periodistas, muchísima gente del mundo de la política y del mundo económico de los medios de comunicación", ha añadido Cospedal al referirse a toda esa gente con la que ha hablado Villarejo y sobre los que no sabe, ha dicho, si habrá grabaciones como en su caso.

La ex secretaria general del PP ha insistido en que "la única diferencia es que algunos han mentido y otros no hemos mentido nunca" sobre Villarejo. Y ha concluido que no cree que tenga más trascendencia este asunto, más que el de "unas conversaciones privadas salgan a la luz".

Después, cuando estaba a punto de entrar al hemiciclo del Congreso para votar, Cospedal ha respondido con un tajante "absolutamente" a la pregunta de si se sentía respaldada por el partido.