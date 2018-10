Conte se reúne con primer ministro indio en busca de inversiones de doble vía

Nueva Delhi, 30 oct (EFE).- El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, y su homologó indio, Narendra Modi, se reunieron hoy en Nueva Delhi para promover una "vía rápida" de inversión económica y desarrollo tecnológico entre ambas naciones.

"He tenido una fructífera reunión con el primer ministro Modi (...) en la que he expresado nuestro particular interés, considerando nuestras relaciones económicas, de explorar la posibilidad de contribuir en el movimiento 'Hecho en la India' en varios sectores", dijo Conte en la inauguración de la Cumbre de Tecnología India-Italia.

El primer ministro italiano indicó que en la reunión privada con su par indio ofreció el soporte de Italia en el suministro de combustibles, así como para un plan de cooperación en el desarrollo de energía sustentable y nuevas tecnologías.

Italia fue invitada además a explorar oportunidades de inversión en el procesamiento de alimentos, la fabricación de equipos, el desarrollo de habilidades e investigación para control de calidad en India.

Tras el encuentro con Conte, el primer ministro indio indicó que con el fin de consolidar las alianza con Italia, fue creada una Comisión Conjunta de Cooperación Económica (JCEC, por sus siglas en inglés) que dará seguimiento a los temas en los que estos países podrían desarrollar importantes acuerdos.

"El objetivo de este mecanismo de vía rápida es aumentar las inversiones en ambos sentidos", dijo.

Además, adelantó que la India e Italia acordaron impulsar la cooperación en el campo del diseño de productos de estilo de vida, así como en el sector farmacéutico, el transporte y el diseño de automóviles.

Italia es uno de los mayores inversionistas en la India en la eurozona, y el comercio entre ambas naciones rondó los 10.000 millones de dólares durante el último año.