Colectivo de actores negros critica obra "Àngels a Amèrica" del Teatre Lliure

Barcelona, 30 oct (EFE).- Trece actores y actrices negros de Barcelona han hecho público un vídeo a través de las redes sociales en el que denuncian que la obra "Àngels a Amèrica" del Teatre Lliure favorece su invisibilidad porque su director, David Selvas, ha elegido a un actor blanco para el personaje de Belize, que es negro.

En su cuenta de Twitter, David Selvas ha respondido que la representación de la pieza teatral se detiene momentáneamente cuando aparece el personaje de Belize y una pantalla enorme muestra el texto: "En la Kompanyia Lliure no hay ningún actor negro. El teatro tiene que ser un reflejo de la sociedad. Trabajaremos para que esto no vuelva a pasar".

"Àngels a Amèrica" es una obra Tony Kushner, que retrata la sociedad americana de los años ochenta a partir de unos personajes afectados directa o indirectamente por el SIDA, que en aquellos años era especialmente letal.

El personaje de Belize es un antiguo "drag queen" negro que trabaja de enfermero y cuida pacientes con SIDA en un momento que nadie quiere hacerlo.

El hecho de que sea negro es determinante para la personalidad y la evolución del personaje, según el colectivo de actores que ha hecho público el vídeo en Youtube, por lo que "blanquear el personaje es escamotear un referente a las nuevas generaciones".

La obra, que se estrenó en el Teatre Lliure el pasado 25 de octubre, es un montaje de la Kompanyia Lliure, una compañía de actores jóvenes creada para dar oportunidades a las nuevas generaciones de intérpretes.

La composición de la actual Kompanyia Lliure no cuenta con ningún actor negro ni actriz ni de ninguna otra minoría étnica, por lo que David Selvas defiende que el problema es social y su decisión de incluir en la representación un texto que denuncia el monocromatismo de la compañía joven del Lliure es una buena manera de luchar contra la falta de oportunidades que tienen los actores "racializados".

En su opinión, "molaría hablar con los teatros públicos y privados para hacer que en todos los 'castings' fuera obligatoria la presencia de actores y actrices 'racializados'. Sólo así conseguiríamos que (los actores de razas minoritarias en nuestro país) dejaran de hacer sólo personajes 'racializados', que es a lo que se tendrían que aspirar".

Por su parte, el colectivo de actores que se ha creado con motivo de esta polémica ha señalado que se siente "doblemente precarizado" porque no tienen papeles si no se especifica que deben ser de cierta raza, por lo que piden "responsabilidad ética" a la sociedad en general y a las instituciones públicas en particular.