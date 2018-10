Cate Blanchett debutará en la televisión de EEUU con la serie "Mrs. America"

Los Ángeles , 30 oct .- Cate Blanchett debutará en la televisión de EE.UU. con la serie "Mrs. America", donde encarnará a la activista Phyllis Schlafly, que dio voz al ala más conservadora del Partido Republicano con su oposición al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo, informó hoy la cadena FX.

La serie, que estará compuesta por nueve capítulos, contará con Blanchett como protagonista y productora ejecutiva.

"No tenemos ninguna duda de que Cate es la actriz perfecta para este papel, el de una de las figuras más polarizadoras y fascinantes de los años 70 por su oposición a la Enmienda de Igualdad de Derechos", dijo el director ejecutivo de FX, John Landgraf.

En la década de 1970, Schlafly, fundadora del grupo conservador "Eagle Forum", hizo todo lo posible para detener la Enmienda de Igualdad de Derechos, conocida por su acrónimo en inglés ERA (Equal Rights Amendment), que buscaba garantizar la igualdad para las mujeres y que fue aprobada por el Congreso, aunque nunca logró ser ratificada.

Convertida en una de las figuras más controvertidas de la época, Schlafly se opuso a la Enmienda de Igualdad de Derechos porque creía que abriría la puerta al matrimonio homosexual, al aborto, al servicio militar para las mujeres y a los baños mixtos.

Schlafly, activista y abogada estadounidense, falleció en 2016 a los 92 años y el entonces candidato presidencial republicano, Donald Trump, envió a la familia sus condolencias en un comunicado.

"Ella era un patriota, una defensora de las mujeres y un símbolo de fuerza", resaltó Trump, que aseguró haber hablado con Schlafly por teléfono unas semanas antes y que la activista "sonaba tan resistente como siempre".

La serie contará con un guion de Dahvi Waller ("Mad Men"), que ejercerá también como máximo responsable del proyecto.

"Me siento privilegiada de tener esta oportunidad", indicó Blanchett, dos veces ganadora del Óscar. "No hay un momento más oportuno para descubrir las capas de este periodo reciente de nuestra historia, que no podría ser más relevante en la actualidad", agregó.

Para Blanchett será su debut en la televisión estadounidense, si bien la actriz dio los primeros pasos en su carrera en producciones australianas como "Police Rescue", "Heartland" o "Bordertown".