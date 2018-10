Casado pide un 155 amplio y sin plazo, hasta que Cataluña recupere legalidad

Valencia, 30 oct (EFE).- El presidente del PP, Pablo Casado, ha insistido en la necesidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña de una manera más amplia que la vez anterior y "sin plazo", hasta que "la situación de legalidad y convivencia en Cataluña se recupere".

Durante su intervención en el XXI Congreso Nacional de la Empresa Familiar, Casado ha considerado que en esta ocasión se tienen que abordar las competencias de los medios comunicación públicos catalanes, la educación, los Mossos d'Esquadra y las instituciones penitenciarias.

Ante alrededor de 700 empresarios familiares, Casado ha señalado que, por "desgracia", la aplicación del 155 es la única opción para Cataluña a corto plazo, pues la situación "es insostenible" y "un país serio como España no puede ser rehén de esos supuestamente 2 millones personas" que apoyarían el "procés".

"¿Que harían ustedes si un 10 % de los trabajadores de su empresa decidiera dividir el sector productivo de la empresa o atacar con fórmulas de 'kale borroka' en contra de las normas internas de la empresa?", ha preguntado a los asistentes al Congreso.

"Me imagino que intentarían hacer lo que hicimos nosotros. Ir conjuntamente para ver qué soluciones pueden tener y, en el momento en que no salen de ahí, lo que harían es hacer que se cumpla la normativa y no permitir que afectara al otro 90 %", ha planteado.

El líder del PP ha considerado necesario que el Estado actúe ante lo que ocurre en Cataluña, y ha mostrado su preocupación porque ve que hay un Gobierno "que no responde a este desafío".

Ha señalado que el Gobierno del PP sí respondió a ese desafío, y trató de hacerlo concertadamente con Ciudadanos, que impuso que el 155 fuera instrumental para convocar elecciones, y el PSOE, que pidió que no afectara a determinadas competencias autonómicas.

Ha señalado que al ser la primera vez que se aplicaba el 155 "había que ir todos juntos", pero ha reconocido que "fue ineficaz" y ha instado a aprender de aquello y a hacerlo de otra para que "de una vez por todas en Cataluña no se siga yendo contra la Constitución y contra la propia convivencia".

En este sentido, ha recordado que en su primera reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ofreció la mayoría absoluta del PP en el Senado para aprobar de nuevo el articulo 155, con dos condicionantes: aplicarlo sin un plazo de duración y que se abordaran las competencias antes citadas.

El presidente del PP ha destacado que en Cataluña se ha visto 'kale borroka', y se ha visto cómo se ha intentado tomar el Parlament, cómo se "ultraja al jefe del Estado y se le hace persona no grata", cómo se "ridiculiza a los hijos guardias civiles" y escraches a las sedes de los partidos.

"¿Qué más tiene que pasar?", se ha preguntado Casado, quien ha asegurado que en los meses que el 155 duró en Cataluña "se recuperó la normalidad".