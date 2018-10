Andrea Levy: actual dirección del PP no tiene ninguna relación con Villarejo

Madrid, 30 oct (EFE).- La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Ley, ha dicho que la dirección actual del partido "no tiene ninguna relación" con José Villarejo, al ser preguntada por las nuevas grabaciones difundidas hoy sobre un encuentro entre el excomisario y la ex secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal.

El portal Moncloa.com ha publicado que en julio de 2009 Cospedal recibió a Villarejo, ahora encarcelado por el caso Tándem, en su despacho en la sede del PP en Génova 13. Un encuentro en el que, según asegura el diario El País, el excomisario advirtió de las claves de la instrucción abierta en la Audiencia Nacional sobre la trama Gürtel.

En declaraciones a la cadena Ser, Levy -que es miembro del comité de dirección de los populares- ha asegurado que "son cuestiones del pasado", y se ha remitido a lo expuesto ayer por Cospedal en el comunicado emitido después de que se conocieran otras grabaciones de conversaciones entre Villarejo y el marido de la exdirigente del PP, el empresario Ignacio López del Hierro.

"Yo, si me permite, sobre este tema me remitiré al comunicado de María Dolores de Cospedal; quien tenga que denunciar hechos que hayan constituido posibles delitos, si es que los hubiera, que lo haga", ha dicho Levy.

Al ser preguntada por si Villajero "tiene atrapado al PP", ha respondido: "En ningún caso, la dirección actual no tiene ninguna relación con esta persona, son cuestiones del pasado, la propia exsecretaria general ya ha dicho que no tiene nada que ocultar".

Según la media docena de audios difundidos hoy por Moncloa.com, Villarejo acudió a la sede del PP en Madrid con López del Hierro, quien recoge en un vehículo al excomisario y prepara el encuentro para que la entrada al edificio no quede registrada.

"Sabes lo que vamos a hacer: seis menos cuarto en la puerta de Torre Europa" (donde tenía su despacho particular el excomisario), indica el empresario a Villarejo en una conversación previa a la reunión, que tuvo lugar el 21 de julio de 2009.

"Aquí estamos solo Mariano (Rajoy) y yo, y ahora no está, o sea que no hay nadie", se escucha en la conversación entre la ex secretaria general de los populares y el ahora excomisario, que insisten en mantener discreción en torno a esta reunión.