Álvaro: "La Copa nos debe servir para recuperar el juego y los resultados"

Vila-real , 30 oct .- El defensa del Villarreal, Álvaro González, señaló en rueda de prensa que el partido de Copa del Rey, que afrontan este jueves ante el Almería, les debe de servir para recuperar el buen juego y resultados, tras la derrota de la pasada jornada ante el Alavés.

"Llegan dos partidos complicados, tanto en Copa como en Liga, después de una derrota toca reaccionar y volver a ganar. Debemos hacerlo ya en Copa y en eso estamos concentrados, ya que lo importante es volver a ganar ya. Ese partido de Copa nos debe servir para coger confianza y para poder recuperar el juego y los resultados", recalcó.

El defensor lamentó la derrota en Vitoria que frenó las buenas sensaciones que el equipo había ofrecido en sus dos anteriores compromisos.

"Estamos recapacitando tras la derrota y reponiéndonos de lo sucedido, ya que veníamos de dos buenos partidos y de hacer bien las cosas, por lo que esperábamos seguir en esa línea también en Vitoria. Queríamos seguir así, pero no pudo ser ya que nos enfrentamos un buen equipo que está en una buena racha", explicó.

"Lo bueno es que tenemos partidos en pocos días y debemos levantarnos ya, debemos seguir con la cabeza alta y afrontar los partidos que vienen conscientes de que somos un buen equipo y que debemos reaccionar ya", agregó.

El futbolista admitió que, pese a la mejora en el juego, hay fases de los partidos en los que se ven desconcertados cuando el rival les aprieta.

"Estamos jugando bien por muchos momentos, los últimos partidos nos han dado esa confianza, pero es cierto que llegan minutos en los cuales nos aprietan y nos vemos en desconcierto y lo acusamos", confesó.

Por último, se refirió a la polémica acción del pasado partido ante el Alavés cuando el colegiado no expulsó a Duarte tras una fuerte entrada y se preguntó por qué no se utilizó el VAR.

"Lo del VAR nos desconcierta a veces, hablando de nuestro partido es extraño que teniendo esa tecnología y habiendo una televisión a dos metros de la jugada no fuera a verla. Teniendo la opción de ver la jugada, viendo que desde el VAR se le dijo que se estaba consultando y viendo la jugada después, nos queda esa duda moral de por qué no se va a revisar esa acción", apuntó.

"Me molesta que no fuera a verlo. Además viendo esas imágenes después, sinceramente me parece una de las tarjetas rojas más claras de la temporada. Creo que esas acciones deben revisarse como toca, al menos el árbitro debería verla detenidamente y ya una vez la hubiera visto bien, decidir", concluyó.