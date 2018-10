Las últimas grabaciones de Villarejo publicadas no aparecen en la causa

Madrid, 29 oct (EFE).- Las grabaciones del excomisario José Villarejo difundidas estos últimos meses, como la publicada hoy que afecta al marido de la dirigente del PP María Dolores de Cospedal o la que trascendió de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, no aparecen en la causa que se sigue contra él en la Audiencia Nacional.

Entre la ingente cantidad de archivos intervenidos a Villarejo a raíz de su detención hace casi un año en la operación Tándem y que están siendo analizados por la Policía, los investigadores no han encontrado por el momento ninguno de los audios que han aparecido publicados recientemente, han informado a Efe fuentes jurídicas.

Al no constar en la causa, no pueden considerarse como filtraciones de las actuaciones en curso y por tanto no pueden ser objeto de investigación, apuntan estas fuentes, que precisan que el hecho de que aún no hayan sido halladas no impide que en algún momento puedan llegar a aparecer.

No obstante, los investigadores tampoco tienen la certeza de haber logrado incautarse de todas las grabaciones que fue haciendo Villarejo a lo largo de su carrera profesional y recuerdan que teniendo en cuenta que "lo grababa todo" es posible que algunas no hayan sido intervenidas.

Tampoco saben si él mismo tenía guardada copia en algún lugar de todas esas grabaciones o si más personas han tenido acceso a copias, y también se les escapa el verdadero interés que se busca en su difusión.

El que esos audios no formen parte de la causa, al menos disipa las sospechas de que las filtraciones puedan partir de alguna de las partes implicadas en la investigación a Villarejo, subrayan las fuentes consultadas.

La investigación, según han explicado, sigue su curso y la Policía sigue enviando informes que dan lugar a la apertura de piezas secretas que se envían a dónde corresponda o si no cuentan con base suficiente se archivan.

La labor de la Policía en este caso está consistiendo en desencriptar uno a uno los archivos de audio, escucharlos y ante cualquier indicio de delito elevar un informe al respecto.

Por eso cabe la posibilidad de que, o bien aún los investigadores no hayan llegado a esos audios que ya se conocen públicamente o bien que no se encuentren entre los intervenidos al comisario.

Sobre la grabación de la comida de la ministra de Justicia con Villarejo acompañando al exjuez Baltasar Garzón, el propio juez del caso, Diego de Egea, ya indicó en un auto que ese audio aún no había aparecido entre el material intervenido en la operación Tándem y por tanto no afectaba a la causa.

No obstante, el juez requirió a los responsables de la web que la publicó, Moncloa.com, que entregaran esas grabaciones y "cualesquiera otras que tengan en su poder en las que haya participado el excomisario" y que puedan "afectar a la instrucción que sigue por este juzgado".

Ante las sospechas de que la filtración partiera del mismo Villajero o de su entorno, su defensa envió un escrito al juzgado en el que se presentaba al excomisario como el mayor "perjudicado" por la difusión de esas grabaciones.

Reclamó también que se investigaran "todas y cada una de las revelaciones de secreto que se han cometido y se siguen cometiendo a lo largo de esta instrucción" y que se impidieran nuevas publicaciones, además de reprochar al juez que no estaba "controlando debidamente a alguno o algunos de quienes investigan, ni las ocultas y oscuras motivaciones que les puedan mover".