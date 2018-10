La UE Sant Andreu, la joya de un barrio orgulloso

Barcelona, 29 oct (EFE).- La UE Sant Andreu espera este martes al Atlético de Madrid en el Narcís Sala para disputar la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey (21.30 horas), un partido que vuelve a poner en el mapa futbolístico a un equipo, fundado en 1909, emblema de un barrio orgulloso, con personalidad y carácter.

El equipo de Sant Andreu tiene carisma y mucha historia. Actualmente milita en Tercera división, pero estuvo once temporadas en Segunda y 16 en Segunda B. "Somos de Tercera pero no os confiéis, traed al primer equipo", afirmaron sus jugadores al conocer el sorteo del torneo del 'KO'.

Detrás del quinto clasificado del Grupo V de Tercera hay un equipo dispuesto a dar la campanada. Los 'quadribarrats', así se llaman por las cuatro barras de su camiseta en referencia a la 'senyera' catalana, son un pequeño con orgullo centenario. Pese a su categoría, tienen más páginas de su libro de historia que llenar.

A nivel institucional, el pasado reciente deja dos episodios muy recordados. El mandato del exvicepresidente del FC Barcelona Joan Gaspart, de 2004 a 2011 devolvió al equipo a Segunda B, sin culminar el ascenso a Segunda A. Además, Dinorah Santa Ana, agente y exmujer de Dani Alves, compró el club en 2014 y bajó a Tercera.

Sus seguidores se mantienen fieles y recuerdan las épocas más doradas del club, con jugadores como los ex del Barça Ramón Maria Calderé y Martí Filosía, exjugadores del Real Madrid como Pepín y Serena y ex del Espanyol como Tintín Márquez, Manuel Lanzarote o Dani Solsona. No renuncian a más tardes de gloria en categorías superiores.

El Narcís Sala tiene una capacidad para 6.500 espectadores. Antes de empezar, el Atlético escuchará el himno 'Flames i ginesta', uno de los más antiguos del fútbol catalán. La presión ambiental no debería ser un problema para el gigante rojiblanco, habituado a coliseos más imponentes. Aun así, Simeone no debería confiarse.