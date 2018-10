Sangalli espera un buen resultado en Balaídos y resolver en Anoeta

San Sebastián, 29 oct (EFE).- El centrocampista de la Real Sociedad Luca Sangalli se mostró este lunes confiado en pasar la primera eliminatoria de Copa del Rey ante el Celta con un buen resultado en Balaídos que deje vivo a su equipo para la vuelta en Anoeta, para hacer un "buen papel" en este torneo.

"Empezamos la Copa, que es una competición ilusionante en la que queremos darlo todo. Más ilusionados porque enfrente tenemos un rival de primer nivel y tenemos más ganas que nunca", señaló el joven jugador realista.

Recordó que en las temporadas anteriores en este torneo su equipo "ha alternado buenas participaciones y otras no tan buenas", pero confía en que la de este año sea fructuosa.

Luca Sangalli, de 23 años, se está consolidando en el once titular de Asier Garitano, ha jugado seis de los diez partidos disputados y valora el apoyo de su entrenador.

"Cuento con su confianza y aprovecho los minutos, tanto saliendo como titular o suplente pero soy joven y consciente de que todavía tengo mucho que aprender", reconoció el futbolista de la Real.

Todavía no ha olvidado la derrota en el Wanda Metropolitano de este sábado, "un campo en el que se puede perder", ha dicho, tras lo que ha recordado la dura acción del central del Atlético de Madrid Stefan Savic que pudo haber sido sancionada con tarjeta roja.

"En el campo no me di cuenta de cómo fue, pero luego viéndola por televisión parece más de lo que en realidad fue", dijo Sangalli, que señaló que el jugador montenegrino no le hizo "nada" y que él no es el tipo de futbolista que "está en el suelo perdiendo tiempo a pesar de que así podría haberse tomado otra decisión".