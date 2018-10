PSOE cree que nuevos audios muestran trama para salvar al PP de la Justicia

Madrid, 29 oct. (EFE).- La portavoz del Comité Electoral del PSOE, Esther Peña, ha considerado que los audios publicados hoy del excomisario Villarejo muestran "una trama de entorpecimiento de la Justicia" para "salvar al PP".

Ante estas nuevas informaciones, ha reclamado al líder del partido, Pablo Casado, que repruebe y exija la comparecencia publica de la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal con la "misma intensidad" que empleó con la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

Moncloa.com publica hoy media docena de audios de conversaciones que atribuye a Villarejo y a Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal, en las que tratan -según esta web- de movimientos en la investigación del caso Gürtel. Las conversaciones tuvieron lugar entre junio y noviembre de 2009, pocos meses después de las primeras detenciones por el caso Gürtel.

En la rueda de prensa tras la reunión del Comité Electoral de hoy, Peña ha puntualizado que estas "grabaciones ilegales" no le merecen "demasiado respeto" al PSOE y no va a entrar en el juego de" la política basura, enfangar y dar credibilidad a la política de las cloacas", pero exige a Casado que no se contradiga y actúe igual que hizo ante los audios en los que aparecía la ministra de Justicia.

"Lo que hemos conocido hoy es una situación reiterada de entendimiento y complicidad para influir sobre la investigación policial, sobre la acción de la Justicia y reclamar un trato de favor hacia el PP, que eso se consiguiera o no, no es algo de debamos de valorar, lo preocupante que esas conversiones se produjeran", ha afirmado Peña.

Según ha indicado, lo que se ha conocido hoy en las grabaciones son "contactos habituales y llamadas para obstruir a la Justicia, para salvar al PP y lograr su impunidad", algo que ha calificado de "muy peligroso".

Por eso, ha reclamado al PP que sepa "estar a la altura" y ante "esta trama de entorpecimiento de la Justicia, de encubrimiento de presuntos delincuentes y salvar al PP" ha exigido a Casado que se ponga "manos a la obra" y actúe con "tanta diligencia y afán con los miembros de su partido" que aparecen en las grabaciones de hoy.

Sobre si esto supone que Cospedal tenga que comparecer en el Congreso, como exigió el PP a Delgado, Peña se ha limitado a constatar que los miembros del PSOE han dado explicaciones "siempre y donde se les ha solicitado" y espera la misma "habilidad democrática" por parte de quienes en otras ocasiones "ponen el grito en el cielo".