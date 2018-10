Plácido F. Domingo "humaniza" al Conde Drácula en "Vlad", su primer musical

Madrid 29 oct (EFE).- Plácido F. Domingo, hijo del tenor, "dulcifica y humaniza" los personajes del "Drácula" de Bram Stoker y su ambiente victoriano en "Vlad", el primer musical que escribe y compone y que se estrenará el próximo 14 de diciembre en el Palacio de Congresos de la Línea de la Concepción (Cádiz).

Creador de canciones para artistas como José Carreras, Luciano Pavarotti o Diana Ross, Plácido F. Domingo (Ciudad de México, 1965) ha reconocido hoy en rueda de prensa ser un "apasionado" de musicales como "Evita", "Jesucristo Superstar" o "Los miserables", que adaptó y trajo a España en 1992.

Ahora, el productor, compositor y cantante recupera un proyecto de 1999 que escribió su ex mujer Samantha J.Freeman y que ha adaptado al castellano, aunque "todavía está en proceso y hay algunas cosas que mejorar para "comprobar qué se pronuncia mejor y qué es más cómodo para los cantantes", ha señalado Domingo.

Dirigidos por Antonio Castro Guijosa, el elenco estará formado por 14 artistas, entre los que destacan Carlos Valledor en el papel de Vlad y Estíbaliz Martyn, que dará vida a Mina, además de Nuria Pérez, José Luis Fernández, Dani Cuesta, David Pérez y Pedro Ordóñez, entre otros.

A pesar de contar con un reparto "muy curtido" en el campo del teatro musical y la lírica, Domingo ha querido remarcar que "se trata de un musical y no de una ópera" y que "con la música, la orquestación y los arreglos", se encargarán de "corregir" el carácter más lírico de algunas voces.

En cuanto a la historia, el compositor ha asegurado que "no tiene nada que ver con la novela" y que simplemente ha escogido "los personajes, la época y los aspectos que más le interesaban" y ha creado a un Vlad "diferente y más humano".

El musical narra la historia de Vlad Tepes, un "vampiro humano" que busca conquistar a Mina Murray, la viva reencarnación de una princesa rumana, que tendrá que luchar entre las fuerzas del bien y del mal, antes que el amor inmortal que existía entre ambos logre triunfar finalmente.

"Vlad es un héroe, está más humanizado, incluso puede considerarse un mártir, algo que no tiene nada que ver con el monstruo de la novela. Quería darle un toque un poco más romántico y que hubiera drama, pasión y diversión", ha afirmado Domingo.

La función, de dos horas de duración, contará con varios números corales, "que dan fuerza y crean variación" y con una escenografía diseñada por Carlos Braida que representará diferentes espacios de la novela, a partir de cuatro módulos corpóreos grandes que "van girando".

Domingo no ha dado muchos detalles sobre la gira del espectáculo pero ha adelantado que el 21 de diciembre llegará a Ávila y el 29 a Valladolid.

"Quiero ser muy prudente a nivel de funciones porque sé de muchos musicales que han tomado riesgos económicos muy serios, que están en números rojos y otros incluso cierran con deudas masivas. Yo he decidido que no. Quiero saber tengo lo que hace falta para cubrir los gastos de una función y si no, esperaré un poquito más, ha declarado Domingo.

Su "sueño" es llevar el espectáculo a Madrid y "petar", dice, el Teatro Real, con una función a la que asistan los Reyes y también su padre.

"Muchas veces no importa que la obra sea buena, hay que ir paso a paso y hacerlo bien. España ha tenido un gran apogeo de musicales durante los últimos años pero no es Broadway ni West End", ha afirmado Domingo.