PDeCAT trabajará para encaje con la Crida y decidirán asociados en consulta

Barcelona, 29 oct (EFE).- El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha explicado hoy que, tras la convención fundacional de la Crida, la comisión delegada creada para el encaje con ese movimiento trabajará para lograr la confluencia y hará una propuesta que votará el conjunto de los asociados de la formación heredera de CDC.

Así se ha expresado hoy Bonvehí en una rueda de prensa posterior a la reunión de la ejecutiva de la formación, que se ha celebrado después de la convención fundacional de la Crida del pasado sábado, a la que no asistió.

Una ausencia que Bonvehí ha justificado porque él representa al conjunto de los militantes y quiere para mantener la "unidad" en la formación, por lo que prefiere no participar en actos de la Crida ni adherirse de momento hasta que los asociados tomen una decisión sobre el encaje.

Así, ha subrayado que no se ha adherido a la Crida no porque "no tenga ganas", sino porque cree que como presidente del PDeCAT debe "esperar" a la decisión de toda la militancia.

Bonvehí ha admitido que en la dirección ejecutiva hay "diferencias posiciones" sobre la negociación con la Crida, pero a pesar de esa diversidad de opiniones se comparte un "elemento esencial básico", que es "encontrar el encaje" con el movimiento liderado por Carles Puigdemont.

En este sentido, ha defendido que la nueva organización política es un movimiento "transversal" que quiere aglutinar a todo el soberanismo y ha lamentado que ERC y CUP no se sumen, a diferencia del PDeCAT, que tiene voluntad de sumarse una vez encuentre el encaje.

La ponencia organizativa de la Crida, que deberá ser aprobada en el congreso de enero, ya establece que los asociados del PDeCAT se puedan adherir sin perder el carné de su partido, una doble militancia que en cambio no contemplan los estatutos del partido heredero de CDC.

En todo caso, Bonvehí ha afirmado que hoy en día el PDeCAT no va poner problemas a los asociados que se han inscrito o que lo vayab a hacer próximamente, porque de hecho en la asamblea del pasado julio ya se animó a la militancia a dar este paso.