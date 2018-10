Míchel: "Me parecería un error que echaran a Lopetegui, me daría pena"

Madrid, 29 oct (EFE).- Miguel Ángel Sánchez Muñoz, 'Míchel', entrenador del Rayo Vallecano, habló este lunes sobre su amigo Julen Lopetegui, del que dijo que le "daría pena en lo personal y como compañero de trabajo" que lo echaran del Real Madrid, a la vez que opinó que le parecería "un error" su destitución.

Míchel y Lopetegui coincidieron como jugadores en el Rayo entre 1997 y 2002, en una época histórica para el club madrileño en la que ambos llegaron a disputar la Copa de la UEFA.

Cuestionado por los malos resultados, Julen Lopetegui podría dejar de ser entrenador del Real Madrid en las próximas horas.

"No he hablado con Julen. Me daría muchísima pena en lo personal por él y como compañero de trabajo siempre que echan a un entrenador es algo negativo para nuestro gremio", dijo Míchel.

"Me gusta que a los proyectos les den el tiempo necesario. Ojalá sea así porque Julen se lo merece. El abrazo más grande que le pueda dar es para él. Me parecería un error que le echaran, creo mucho en los proyectos y en dar tiempo a la gente", concluyó.