MásMóvil gana 56,7 millones hasta septiembre frente pérdidas de hace un año

Madrid, 29 oct (EFE).- MásMóvil ganó 56,7 millones de euros en los primeros nueve meses del año, frente a las pérdidas de 148,1 millones de hace un año, ha informado hoy la compañía, que ha elevado sus objetivos para el cierre del ejercicio.

En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el operador de telecomunicaciones ha reportado unos ingresos entre enero y septiembre de 1.038,3 millones, un 9 % más que en el mismo periodo de 2017, y un resultado bruto de explotación (ebitda) de 228,5 millones, un 58 % superior.

La compañía ha presentado un resultado neto ajustado de 106,2 millones, un 135 % superior al de hace un año, que no tiene en cuenta el impacto de los intereses de deuda con Providence y ACS, impactos fiscales, ni otros costes no recurrentes o no relacionados con el negocio.