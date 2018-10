Marcelino:"No descuidamos la Copa pero la prioridad es el partido del sábado"

Paterna , 29 oct .- El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, señaló en rueda de prensa que no van a descuidar la Copa del Rey, torneo en el que se estrenan este martes ante el Ebro, pero reconoció que la prioridad es el encuentro de Liga del sábado ante el Girona.

"Este partido nos va a permitir ver a los jugadores que menos compiten e incorporar alguno del filial. Nuestra idea es ganar, pero mentiría si no digo que en esta semana nuestra prioridad es el partido del sábado y con ciertos jugadores no podemos asumir riesgos ahora", explicó.

Marcelino no va a contar con varios jugadores habituales que sufren distintas molestias físicas y ha convocado a cuatro jugadores del filial para este encuentro.

"Hay varios jugadores no van por diferentes problemas. Piccini sigue con molestias y es baja. Dani Parejo tiene un problema intercostal agudo; Guedes y Cheryshev tampoco están disponibles", apuntó el técnico, quien sí confirmó la presencia de Santi Mina y su titularidad.

Sobre el rival en Copa, comentó que "el Ebro es un equipo de Segunda B, que no va muy bien clasificado aunque sus últimos resultados son más satisfactorios. Nos favorece jugar en La Romareda y no en su campo, que es de hierba artificial y pequeño".

Marcelino admitió que a su equipo le falta confianza, pero no se mostró partidario de modificar su sistema de juego y menos en defensa, donde no detecta problemas, ya que apuntó que éstos llegan en ataque.

"Lo vemos ahora más que al principio de temporada, pero eso no es por el sistema. Al final tienes que generar ocasiones, y cuando no estás muy fluido es más difícil. El juego no fluye a través de un sistema", recalcó.

Sobre la falta de gol, el técnico apuntó que deben potenciar el ataque para generar más ocasiones y hacer más goles. "Hay que insistir en aquello que nos fue muy bien y ahora por matices en ataque nos está privando de ganar. Seguiremos insistiendo en eso hasta derribar el muro", agregó.

"El gol va a llegar porque son buenos futbolistas y su trayectoria así lo dice. Tenemos que ayudar a que los jugadores de ataque recuperen su nivel", prosiguió.

"La solución no está en un detalle, en poner a uno u otro jugador, es la suma de varias cosas. Hay que tener más fluidez, desborde, ganar duelos y acertar, porque hemos tenido ocasiones, numerosas en unos partidos sí y en otros no, aunque claras en casi todos", concluyó.