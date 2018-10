Lopetegui ya fue despedido tras la décima jornada con el Rayo Vallecano

Madrid, 29 oct (EFE).- El técnico guipuzcoano Julen Lopetegui, destituido este lunes por el Real Madrid, ya fue despedido tras una décima jornada liguera en su estreno en los banquillos cuando dirigía al Rayo Vallecano, en la temporada 2003/2004.

En aquella ocasión, Lopetegui comenzó su andadura como entrenador profesional en el Rayo Vallecano, en Segunda. Transcurridas diez jornadas y con un balance de dos victorias, dos empates y seis derrotas, fue destituido del conjunto madrileño. Esa temporada, el Rayo acabó descendiendo a Segunda B.

Quince años después, como técnico del Real Madrid, Lopetegui también ha sido destituido tras la décima jornada liguera, aunque esta vez en Primera.

Su balance al frente del equipo blanco se resume en cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas en Liga. Además, ha logrado dos victorias y una derrota en Liga de Campeones y perdió la final de la Supercopa de Europa contra el Atlético de Madrid.

Antes de su destitución como entrenador del Real Madrid, su amigo Miguel Ángel Sánchez, 'Míchel', técnico del Rayo, le mandó un mensaje de cariño públicamente.

"Me gusta que a los proyectos les den el tiempo necesario. Ojalá sea así porque Julen se lo merece. El abrazo más grande que le pueda dar es para él. Me parecería un error que le echaran, creo mucho en los proyectos y en dar tiempo a la gente. Me daría muchísima pena en lo personal por él", dijo Míchel, que coincidió con Lopetegui como jugador en el Rayo entre 1997 y 2002, en una época histórica para el club madrileño en la que ambos llegaron a disputar la Copa de la UEFA.