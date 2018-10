Bon Jovi vuelve a España tras 6 años con un concierto en Madrid el 7 de julio

Madrid, 29 oct (EFE).- Seis años después de su último espectáculo en España, la banda de rock Bon Jovi vuelve a Madrid el próximo 7 de julio con un concierto dentro de su gira "This house is not for sale" que acogerá el Wanda Metropolitano, y que será el tercero en este recinto tras las actuaciones de Bruno Mars y Iron Maiden.

El concierto se incluye en la gira mundial que ha llevado a esta banda por Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina y Chile y que llegará a Japón y a Australia a finales de este año, que se cerrará con 80 actuaciones de Bon Jovi, según una nota de la promotora Live Nation.

El álbum "This House Is Not For Sale" encabezó en su debut las listas de ventas de todo el mundo y culmina una carrera de tres décadas de Jon Bon Jovi y su banda, que emprenderán en 2019 la parte europea de su gira.

Los miembros originales del grupo David Bryan y Tico Torres se han unido al propio Jon Bon Jovi en esta gira en la que participan también el bajista Hugh McDonald, el multiinstrumententista Everett Bradley, el coproductor y co-composito John Shanks y el guitarrista Phil X.

"Nos hemos convertido en un nuevo y rejuvenecido Bon Jovi. Un repertorio renovado que arrasa cada noche. Sonamos mejor que nunca y disfrutamos cada minuto. Estamos allí como una banda, alimentándonos los unos de los otros y los fans, viviendo el mejor momento de nuestras vidas de nuevo", asegura el líder del grupo, ha indicado Live Nation.

Un total de 95 canciones llevan los componentes del grupo en su repertorio, que puede cambiar cada noche, y que cuenta también con clásicos como "You Give Love A Bad Name", "It's My Life", "Wanted Dead Or Alive", "Bad Medicine", "Who Says You Can't Go Home", "Keep the Faith", "Always", "Have A Nice Day" y "Livin' On A Prayer".