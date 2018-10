La hora de Lunin

Madrid, 29 oct (EFE).- El guardameta ucraniano Andryi Lunin disputará sus primeros minutos oficiales con la camiseta del Leganés durante el encuentro de ida de la eliminatoria de la Copa del Rey que deberá enfrentar a su equipo contra el Rayo Vallecano en el estadio de Butarque.

Lunin, incorporado por el Real Madrid el pasado verano procedente del Zorya Luhansk de su país natal y posteriormente cedido al conjunto blanquiazul, aún no había tenido la oportunidad de saltar al verde ante la competencia de un Iván Cuéllar que ha sido titular indiscutible durante todos los choques precedentes.

De hecho Lunin tardó cuatro encuentros en entrar en una convocatoria. Tras perderse el duelo ante su equipo de procedencia por una cláusula en su contrato tampoco estuvo frente al Villarreal, el Eibar y el Barcelona. En todos esos partidos fue Jon Ander Serantes quien ocupó el puesto en el banquillo.

La decisión de no alinearle y de no contar con él resultó sorprendente para algunos y el propio entrenador Mauricio Pellegrino tuvo que salir a defender el sala de prensa la elección de Cuéllar por delante del portero de diecinueve años, que pese a todo no ha dejado de ir convocado con su selección en todo este tiempo.

Las buenas actuaciones del extremeño, clave por ejemplo en el meritorio triunfo ante el Barcelona, habían disipado el debate. Sin embargo con la llegada de la competición copera se abre una puerta para Lunin, quien llegó con la esperanza de sumar minutos ante la dificultad de contar con ellos compartiendo vestuario con Thibaut Courtois y Keylor Navas.

Pellegrino fue quien confirmó la noticia en la rueda de prensa previa: "Mañana el portero va a ser Lunin. Está trabajando bien y se merece la oportunidad. Le trajimos para reforzar en esa posición. Y aunque es un chico joven debe demostrar en el campo su valía. Mañana es una buena posibilidad para poder hacerlo".