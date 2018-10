España corre el peligro de perder tren de revolución tecnológica, según Bris

Valencia, 29 oct (EFECOM).- España corre el peligro de perder el tren de la revolución tecnológica si no se recuperan los consensos básicos en cuanto al sistema de educación o de productividad, aunque tiene "pilares muy fuertes" para ser un país competitivo, según el director del World Competitiveness Center de IMD Lausanne, Arturo Bris.

Esos consensos se deberían dar sobre todo en el sistema de educación pero también en la actitud de las empresas en cuanto a la adopción de nuevas tecnologías, ha concluido Bris en la conferencia inaugural del Congreso Nacional de Empresa Familiar que se celebra hoy y mañana en Valencia con la asistencia de más de 600 empresarios.

En la conferencia, titulada "España en el ranking mundial de competitividad", Bris ha afirmado que España tiene pilares muy fuertes para ser competitiva, pero necesita "ciertos consensos sociales para cambiar lo que es importante".

Ha resaltado que la educación es el problema fundamental y reformarla es "extremadamente difícil" dado que requiere de "consensos esenciales" y también es necesario invertir más en educación.

Por contra, la infraestructura física da "una gran ventaja" a España, y en concreto la parte más complicada de la infraestructura tecnológica ya se ha realizado, aunque existe un problema de actitud.

No obstante, Bris considera que esta cuestión es una ventaja porque es más fácil cambiar una actitud que crear la infraestructura.

Otra de las debilidades de la competitividad española se centra en la falta de atracción de talento extranjero para tener una economía global, especialmente de gran valor añadido.

El apoyo del sector público a la inversión en innovación es también determinante y España, ha dicho, no es un país innovador porque no tenga innovadores sino porque no tiene dinero para innovar.