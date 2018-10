Empresarios mexicanos dicen que cancelar aeropuerto es signo de incertidumbre

México, 29 oct (EFE).- Los empresarios mexicanos se opusieron hoy a la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y consideraron que envía "un mensaje grave de incertidumbre" a los mercados e inversionistas, porque incumple el marco jurídico.

La decisión tomada por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, después de una consulta a la ciudadanía, "incumple los compromisos del Estado mexicano", aseveró en una rueda de prensa el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón.

"El mensaje que se da a los ciudadanos, a los mercados internacionales, empresas e inversionistas es que no hay confianza en que los contratos firmados se cumplan", argumentó el empresario.

En la consulta, que se cerró ayer tras cuatro jornadas de votación, el 69,5 % de los participantes optaron por continuar con el actual aeropuerto, que combinaría sus operaciones con el de Toluca y con la base aérea de Santa Lucía, y frenar las obras del NAIM.

De acuerdo con Castañón, la suspensión del NAIM afectará "gravemente" al prestigio de México en el mundo y a su "potencial de atraer la inversión nacional y extranjera" necesarias para futuros proyectos.

La cancelación del NAIM, cuyo avance ronda el 30 %, tendrá además "implicaciones jurídicas y financieras con acreedores y contratistas".

López Obrador indicó hoy que se buscará "llegar a arreglos" con los contratistas o maneras de trasladar los contratos a la obra por la que Santa Lucía pasaría de ser una base militar a civil, con la incorporación de dos pistas, entre otros elementos de infraestructuras.

"La consulta no debió ser vinculante; no hubo garantías mínimas y no se circunscribió a la ley actual", defendió Castañón, quien recalcó que "no se puede construir la democracia sin respetar la ley vigente".

Para la consulta se instalaron 1.073 mesas en 538 municipios del país y se utilizó una aplicación móvil que, según reconoció el propio equipo de López Obrador, registró fallos a lo largo de las jornadas de votación.

"Los empresarios expresamos nuestro rechazo a esta decisión y el método utilizado para tomarla", acotó Castañón.