Chávarri: Hay productores que pueden crear de nuevo industria del cine

Tudela , 29 oct, .- El director de cine y teatro Jaime Chávarri ha manifestado hoy en Tudela que "los productores que están recuperando la dignidad profesional pueden llegar a crear de nuevo una industria del cine en España".

El realizador de películas como "El desencanto", "Las bicicletas son para el verano" o "Las cosas del querer" ha recibido este lunes el homenaje del Festival de Cine Ópera Prima de Tudela en la sección paralela "Su Ópera Prima", que rinde tributo a directores destacados del cine español en cada edición.

A Chávarri le han acompañado en este homenaje los guionistas Lola Salvador, Manuel Hidalgo y Diego San José, una circunstancia que se ha tomado con humor al señalar que representan lo que él "nunca" fue, ya que "casi nunca" trabajó los guiones de sus filmes.

Chávarri ha repasado parte de su trayectoria en la gran pantalla, que se cortó en seco tras "Camarón", en 2004, año desde el que no ha vuelto a dirigir ningún largometraje, pese a que ha reconocido que las puertas "nunca se cierran del todo".

Aun así, ha confesado que se centró más en el teatro y en la docencia porque el cine que se hacía en España le fue interesando cada vez menos.

"Me llamaban para proyectos muy 'hinchados', que yo veía que jamás se iban a rodar pese a que en algunos casos me gustaban. Las películas se empezaron a hacer con poco tiempo, las producciones se cuidaban menos y la gente a la que le podía interesar el cine que yo hacía ya no iba al cine", ha desgranado.

Sobre el auge de las series en plataformas de televisión de pago o en cadenas privadas, ha asegurado que a veces las series son mejores que las películas, argumentando que "permiten un desarrollo del personaje que la elipsis cinematográfica no ofrece".

Chávarri ha asistido a la proyección de su ópera prima en el Cine Moncayo, donde también se ha podido ver su último proyecto cinematográfico hasta la fecha: el cortometraje documental de 20 minutos "Cadima", rodado en Portugal.