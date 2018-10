El cambio climático acapara la reunión de alcaldes del G20

Buenos Aires, 29 oct (EFE).- El cambio climático se presentó como la problemática de mayor importancia durante los debates mantenidos en la primera edición del Urban 20 (U20), reunión de alcaldes del G20 que se celebra hasta mañana en Buenos Aires y que trata también temas como inclusión social y futuro del trabajo.

"Hay muchos temas que el G20 estará discutiendo pero no hay ninguno tan grande como el cambio climático. Si no colaboramos con el cambio climático, nada de lo que hablamos en otros temas va a servir porque no vamos a poder sobrevivir", explicó Mark Watts, director ejecutivo del C40 (grupo de liderazgo climático) en rueda de prensa.

El C40 es la organización convocante y cuenta con la colaboración de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) para este foro, donde acudirán 34 alcaldes y representantes de "ciudades globales".

Entre las diferentes temáticas tratan además la integración social -en especial de los más desfavorecidos dentro del entramado urbano-, el empoderamiento femenino, el futuro del trabajo y cómo lograr financiación.

De lo debatido en estos dos días saldrá un documento oficial con recomendaciones que se entregará a Mauricio Macri y que estará firmado por los alcaldes participantes para que se tenga en cuenta en la cumbre de presidentes del G20, que tendrá lugar en Buenos Aires a finales de noviembre -cuando se reúnan las 20 economías desarrolladas y en desarrollo más influyentes del mundo-.

El documento será entregado a Macri, al ser jefe de Estado de Argentina, país que ostenta la presidencia del G20 en 2018.

"La importancia de llevar esta voz local del G20 va más allá que mostrar el liderazgo que las ciudades son capaces de ejercer. Hay decisiones globales que impactan tan directamente en el día a día que simplemente es imposible tomar ese tipo de decisión sin que en esa mesa esté sentada esa esfera de poder" (el Urban 20), argumentó Emilia Saiz, secretaria general de CGLU.

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno local de Buenos Aires, insistió en que el futuro es cada vez más urbano, ya que se espera que para 2050 se supere el 70 % de la población viviendo en ciudades.

"Sabemos que a medida que las ciudades crecen, crece la diversidad. Por eso es que la integración es uno de los grandes desafíos que tenemos en las ciudades", valoró, y añadió que se le dará también mucha importancia a los futuros tipos de trabajo y el empoderamiento femenino.

En un vídeo emitido durante la apertura oficial, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, mostró su apoyo a esta primera edición del Urban 20, donde los alcaldes pueden mostrar el "rol activo" que tienen las ciudades en la toma de decisiones.

En su lugar acudió el vicealcalde parisino, Emmanuel Grégoire, quien aclaró que la "diplomacia de las ciudades no tiene que ver con generar una lucha de competencia entre ciudades y Estados", sino con "imponer una agenda a los países más poderosos acerca de temáticas sobre las que las ciudades tienne una experiencia muy importante".

Asimismo no dudó en defender la lucha contra el cambio climático pese a la fuerte postura que tiene Estados Unidos contra esa lucha.

"Si Donald Trump no cree en el cambio climático vamos a demostrarle lo cierto que es y esperar que Estados Unidos vuelva a querer sentarse a la mesa", pero "que otros países no se sientan inspirados", aclaró durante la rueda de prensa.

Durante esta jornada destacaron el éxito de asistencia en el U20 y anunciaron que este foro vivirá su segunda edición el año que viene en Tokio, cuando Japón ostente la presidencia del G20.