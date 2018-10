Brais Méndez: "La victoria ante el Eibar nos da confianza"

Vigo, 29 oct (EFE).- Brais Méndez, centrocampista del Celta de Vigo, afirmó que una victoria como la lograda el pasado sábado ante el Eibar (4-0) dará al equipo "confianza" para afrontar una semana en la que disputarán dos partidos, el jueves contra la Real Sociedad en la Copa del Rey y tres días después frente al Betis en LaLiga.

"Esta victoria era necesaria y qué mejor manera de hacerlo que goleando. Este triunfo nos da moral y nos reafirma en nuestra idea", manifestó en rueda de prensa el canterano, autor del tercer tanto del conjunto dirigido por Antonio Mohamed, al que este mediodía defendió el futbolista.

"El míster siempre ha estado tranquilo, cercano a nosotros. Es una persona alegre y no ha cambiada nada de la semana pasada a esta. Es su personalidad y creo que va a ser siempre así", puntualizó.

Brais no escondió su satisfacción por estrenarse como goleador en Balaídos, algo que llevaba "soñando desde pequeñito" y que entiende como "un paso adelante" que le ayudará a tener "más confianza".

"Me acordé de mi familia, de toda mi gente que siempre me ha apoyado desde pequeñito hasta ahora, pero sobre todo de mi abuelo", afirmó el centrocampista, a quien no le sorprendió el partido de Aspas -firmó un "hat-trick"- porque "está en un momento de forma increíble, poco hay que decir de él a estas alturas".

Por último, dijo que en el vestuario están "ilusionados" con su debut copero ante la Real Sociedad, al que no teme: "Si quieres llegar a la final o ganar la Copa hay que enfrentarse a los mejores".