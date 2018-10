Bello marcó, pidió matrimonio, se fracturó una pierna y será baja 3 meses

Santiago de Chile, 29 oct (EFE).- El venezolano Eduard Bello, goleador del Antofagasta, de la primera división chilena, estará al menos tres meses sin jugar por una fractura de peroné sufrida en un partido en el que anotó un doblete y le pidió matrimonio a su novia, que estaba en la tribuna.

Para rematar, el Everton de Viña del Mar, su rival de la vigésima séptima jornada del torneo chileno, remontó los dos goles anotados por Bello (m.2 y m.45), y ganó el partido 3-2, lo que significó para el Antofagasta caer al cuarto lugar de la clasificación, alejándose de la lucha por el título.

"La recuperación será de tres a cuatro meses dependiendo de mi reacción, aunque esperemos que sea mucho menos", dijo Bello este lunes al Canal del Fútbol (CDF) sobre su lesión, que también le dejará estancado en su producción goleadora, que suma 13 dianas en el actual torneo y le ha puesto en la mira de algunos clubes grandes como refuerzo para la próxima temporada.

Tras anotar su primer gol, Bello corrió raudo hacia la tribuna, subió algunas gradas, se detuvo frente a Gabriela Brito, su novia, y le ofreció un anillo, sin darse cuenta que ella estaba en un sector de hinchas del Everton que, sin embargo, aplaudieron a rabiar su gesto y el sí que recibió por respuesta.

Entre aplausos Bello volvió al campo de juego, donde el árbitro Francisco Gilabert lo esperaba con la tarjeta amarilla y lo amonestó por su antirreglamentaria celebración.

El atacante venezolano marcó el segundo gol tras un regate que dejó fuera de foco a varios defensores rivales, y siguió jugando hasta el minuto 70, cuando en un choque casual con un rival se fracturó el peroné de la pierna derecha.

Este lunes, junto con anunciar su tiempo de baja a causa de la fractura, Bello reveló que la petición de matrimonio a su novia la había planificado para el caso de que anotara un gol.

"Tengo una fractura simple de peroné, me tienen que operar. Me toca prepararme y enfocarme en la recuperación. La mentalidad influye mucho para volver más fuerte", comentó, y se declaró amargado por no poder contribuir a su equipo en una instancia clave del torneo.

"Quedan tres fechas y no puedo aportarle al grupo. Sé que los muchachos darán todo hasta el final para conseguir las mejores cosas para nosotros", se consoló.