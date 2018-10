Viñales quería demostrar que "cuando la moto funciona" puede "hacer cosas"

Phillip Island , 28 oct .- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), vencedor del Gran Premio de Malasia de MotoGP, señaló tras su triunfo que "el mensaje que quería dar es que confíen" en él.

"Que confíen en mi pilotaje, que es el que me ha traído hasta aquí a ganar carreras. Quería demostrar que cuando la moto funciona y está en el punto para mi pilotaje puedo hacer cosas como las de hoy", incidió el vencedor en Phillip Island.

Con todo, Viñales reconoció que hizo una salida nefasta y explicó que pensó "madre mía, ostras, otra vez Maverick".

"En esta carrera tenía muy claro que podía recuperar e irme hacia adelante ya que me he encontrado muy bien y al principio sí que he ido con un mapa más suave para no intentar calentar mucho el neumático y poder apretar al final".

"En Japón el resultado -noveno- fue consecuencia de los cambios que hicimos en ese circuito y que no fueron para bien, y aquí hemos decidido correr con la moto exactamente igual que en Tailandia, ni más ni menos, y es esa la sensación ya que al final a esta pista la tengo muy bien cogido el truco, sé por donde ir y cuando tengo que ir rápido, sé en dónde tengo que apretar para hacer el tiempo, así que muy contento", comentó Maverick Viñales.

Si bien es cierto que reconoció que "las dos últimas vueltas han sido muy difíciles porque los dos Andrea -Iannone y Dovizioso- venían muy, muy fuerte". "Yo necesitaba controlar bien la carrera ya que había apretado mucho al inicio y quizás he roto más el neumático de lo necesario"

El vencedor de la carrera vio muy de cerca el percance entre Johann Zarco y Marc Márquez. "Estaba todavía acoplado y he visto la moto de Johann volar y he pensado 'ostras viene para nosotros', la hemos esquivado bien y por eso estoy contento, contento porque cuando la moto funciona parece que me cuesta menos adelantar".

"En Tailandia, por ejemplo, me parecía imposible adelantar y aquí he podido hacerlo bien; desde el viernes sabía más o menos la elección del neumático, sabía lo que tenía poner", aclaró Viñales.

No obstante, el vencedor de la carrera reconoció que "esperaba que Iannone se fuera, porque al principio han cogido él y Marc las primeras posiciones" y se le "ha complicado la carrera". "Pero a la que he visto que podía ir hacia adelante y que la moto tenía buena adherencia me he dicho 'al máximo'".

Y con la victoria de Maverick Viñales se acabó la mala racha de Yamaha, 25 carreras sin ganar. "Después de Japón llegaba aquí con la mentalidad de, a la mínima, intentar solo hacer un buen fin de semana, y a Malasia voy igual, sin expectativas, a intentar trabajar muy bien como hemos hecho este fin de semana, muy concentrado en la electrónica, que creo que ha sido la clave para que la moto funcionara".