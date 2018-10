Valido: "Agradezco al Arona la oportunidad de volver a jugar con 42 años"

Santa Cruz de Tenerife, 28 oct (EFE).- Alexis Valido (Las Palmas de Gran Canaria, 9-3-1976) regresó esta temporada a la competición tras dos años de ausencia debido a un cáncer linfático, que aseguró "está dormido", en el Arona tinerfeño de la Superliga 2 de voleibol.

Valido, 312 veces internacional, olímpico en Sydney y considerado como uno de los mejor líberos del voleibol español, confesó en una entrevista a Efe su agradecimiento al Arona por haberle "dado la oportunidad de volver a jugar con 42 años.

Pregunta: Después de un periodo de inactividad ¿Cómo retoma la alta competición?

Respuesta: Tras dos años de mi enfermedad, regreso a las pistas con mucha ilusión y muchas ganas, sobre todo estoy disfrutando de este deporte que tanto me ha dado y al que he dedicado buena parte de mi vida.

P: ¿Cómo recala Alexis Valido en el Arona Paradise Park esta temporada?

R: Me vine para Tenerife por mi familia y en una conversación con mi mujer le comenté que me gustaría entrenar por lo menos un día a la semana. Acto seguido me puse en contacto con Jaime Fernández Barros, alma mater del club Voleibol Arona, para pedir la posibilidad de participar en algunos entrenamientos con el primer equipo. Tras la conversación Jaime me propuso no solo entrenar sino jugar en la Superliga 2.

Estas eran las palabras que estaba esperando e inmediatamente me incorporé al equipo del Arona. Agradezco enormemente el ofrecimiento ya que no es fácil que, con 42 años, te ofrezcan esta oportunidad.

P: ¿Cómo está viendo el nivel en esta categoría de Superliga 2?

R: La verdad que me ha sorprendido gratamente. Se ve que los equipos se preparan y juegan a un gran nivel. Invierten mucho tiempo en los entrenamientos. No tenía ni idea del nivel de la categoría y te repito me ha sorprendido, tanto el nivel de los jugadores jóvenes como de los técnicos.

P: ¿Existe mucha diferencia con la Superliga?

R: La Superliga no cabe duda de que es un escalón muy grande, en estos momentos los clubes están invirtiendo en buenos jugadores y el nivel ha subido muchísimo. Pero ya te digo, nuestra categoría no desmerece una competición que hemos arrancado con algunos problemas en los resultados.

P: ¿Qué expectativas le augura a su equipo en esta temporada?

R: Espero que, a pesar del mal inicio de temporada, creo que podremos meternos en playoff. Tenemos un plantel de jugadores jóvenes que mejoran cada día y que pronto se aclimatarán a la competición. Los mayores estamos aportando ese punto de veteranía que todo equipo necesita, formando un equipo con opciones de todo en esta campaña. Aunque sobre todo estamos disfrutando. Ya los resultados llegarán.