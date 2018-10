Setién: "Ha sido el peor partido de la temporada"

Getafe , 28 oct .- Quique Setién, entrenador del Betis, aseguró este domingo, después de perder 2-0 ante el Getafe, que su equipo disputó su "peor partido" de la temporada en el Coliseum Alfonso Pérez.

El entrenador del conjunto verdiblanco se mostró descontento con el juego de su equipo después de disputar un gran encuentro el pasado jueves ante el Milan, al que ganó 1-2 en la Liga Europa.

"Este es el peor partido que hemos jugado en toda la temporada. Salvo los primeros minutos, que hemos empezado bien, el Getafe ha sido superior y nos ha superado con bastante claridad. No hemos sido capaces de leer mejor el partido", dijo.

"Hemos tenido muchas imprecisiones y no hemos visto el camino. No hemos estado nada bien. No tuvimos mucho tiempo de prepararlo aunque lo conocíamos de sobra. Nos han superado y nada que decir", agregó.

Setién explicó que en la segunda parte el Betis intentó tratar de mejorar y de tener más el balón, pero recordó que llegaron dos goles consecutivos de Jorge Molina y del francés Dimitri Foulquier que cortaron cualquier reacción.

"Cuando no tienes el día, tienes imprecisiones, no estás fresco... sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. No es porque no hayamos querido, pero no hemos tenido tiempo para descansar y preparar el partido. Hoy el rival ha sido superior, se ha visto", señaló.

Además, lamentó que a sus jugadores les esté costando ver portería y reconoció que ante el Getafe no creó ninguna ocasión clara salvo algún remate.

"El equipo no ha estado fino. Me preocupe o no, la realidad es esa. Tenemos lo que tenemos y estamos en el momento en el que estamos. Hay mucha gente que se puede alarmar, pero creo que no es un problema serio. El día que empecemos a marcar, lo haremos seguido", apuntó.