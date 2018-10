Pesic: "Nos cuestan los rivales que juegan como equipo, como el Joventut"

Barcelona, 28 oct (EFE).- El entrenador del Barcelona Lassa, Svetislav Pesic, afirmó este domingo tras ganar al Divina Seguros Joventut en el Palau que "nos cuestan los rivales que juegan como equipo, como la Penya", y reconoció que, pese las seis victorias en la liga, "estamos contentos, pero nos espera mucho trabajo".

El técnico azulgrana ensalzó el rendimiento del cuadro verdinegro: "Juega un buen baloncesto y tiene un buen grupo. Además, cuenta con un buen entrenador en el banquillo y en el campo como Laprovittola".

Pesic destacó el trabajo de Kevin Pangos, con 32 puntos, y se mostró satisfecho de la reaparición de Hanga, cuatro meses después. De todas formas, lamentó que su equipo no pudiera cerrar antes el choque: "No hemos hecho faltas y si no tomas la decisión la toma el rival y tienes que luchar en la prórroga para ganar el partido".