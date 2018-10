Márquez, contento a pesar del percance y "afortunado"

Phillip Island , 28 oct .- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) dijo estar contento a pesar del percance que sufrió durante la disputa del Gran Premio de Australia de MotoGP en el circuito de Phillip Island porque "tanto Johann" como él están "bien" y se mostró "afortunado porque era un punto de más de 300 km/h".

"No he saltado por los aires de milagro y después he hablado con Johann y todo está bien; al principio estaba enfadado porque alguien me había tocado por detrás y no entendía el porqué, pero luego cuando he llegado al taller lo he entendido", explicó Márquez.

"En esta pista te chupa el rebufo y aunque frenes igual que la vuelta anterior la moto no frena, te absorbe de delante y a mí ya me había pasado la vuelta anterior con Miller y me he apartado un poco", comentó el piloto de Repsol.

"Zarco no ha tenido en cuenta que había el rebufo de dos motos más y no ha podido frenar la moto; ya me ha pedido disculpas y para mí es un lance de carrera que pasa en este tipo de circuitos, es un pequeño error que se traduce en un grave error", adujo.

"No he podido continuar en carrera porque cuando ha contactado y la moto cae sobre la mía, me ha caído encima del colín y me lo ha roto por completo; bailaba mucho y aunque podía pilotar más o menos, cada vez bailaba más y si se llega a romper del todo, la caída hubiese sido increíble. Ni jugándome un campeonato podía seguir", explicó Márquez.

"Hoy estaba concienciado, me he encontrado muy bien porque hemos encontrado dos o tres cosas, pero sabía que detrás de la gente podía luchar por la victoria hasta el final, no ha sido error nuestro esta vez, pero si son cero puntos y por suerte en Japón ya habíamos sentenciado el campeonato", recordó el piloto de Repsol.

Al explicar el accidente, Marc Márquez aseguró que "puede pasar en más circuitos, de hecho, en muchos circuitos se ha visto que uno casi toca al de delante, se va largo y casi le toca".

"Lo que pasa es que en este estilo de circuitos, con curvas tan rápidas, un pequeño error se traduce en un gran error ya que a tanta velocidad quieres reaccionar encima de la moto, pero la moto es como si pesara el doble, hay mucha inercia y no puedes moverla", razonó el campeón del mundo de MotoGP 2018.

"Es ahí donde la experiencia hace que, cuando ves dos o tres motos delante, sabes que tienes que frenar como 50 metros antes. Eran las primeras vueltas, estábamos todos delante y ha pasado, pero por suerte los dos estamos bien", continuó.

"La carrera iba como había planeado. Quería salir bien y he salido mal, eso sí, pero en una vuelta me he puesto primero, y es ahí donde he intentado tirar dos o tres vueltas pero no al máximo, para calentar bien, y cuando me he sentido cómodo me he ido largo aposta, en la curva 4, para ponerme segundo o tercero", aseguró.

Marc Márquez dijo no estar sorprendido con la victoria de Maverick Viñales pues "ha ido bien todo el fin de semana y las Yamaha aquí van bien, Rossi y Zarco ya estaban delante".

"Creo que es el nivel habitual al que tendrían que estar, pero lo que sorprende es que no estén delante en otros circuitos", dijo.

Al referirse al trazado australiano y sus escapatorias, el piloto de Repsol Honda comentó que es algo de lo que hablan cada año. "Vamos mejorando, pues se trata de intentar quitar todo el césped natural, que no sirve para nada, sólo para provocar caídas cuando uno se va largo y para destrozar motos cuando llegan al césped".

"Poco a poco lo hemos ido quitando de todos los circuitos y aquí está costando más, pero quizá sea con el que más urgencia haya", manifestó Marc Márquez.