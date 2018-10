Gipuzkoa Basket conoce por fin el sabor del triunfo

San Sebastián, 28 oct (EFE).- El Delteco Gipuzkoa Basket logró su primera victoria de la temporada, con lo que ya no hay equipos a cero en la ACB, tras superar de forma brillante a un Herbalife Gran Canaria al que le pasó factura su esfuerzo europeo del viernes en Euroliga.

El equipo canario se presentaba en la capital donostiarra tras jugar un encuentro duro con derrota contra el CSKA y un largo viaje y se encontró una tarde muy fría en San Sebastián, circunstancias todas ellas adversas para competir ante un equipo más que necesitado de victorias que salió a por todas desde el salto inicial.

No empezó mal Gran Canaria, a pesar de que los locales trataron de imponer un alto ritmo a sus acciones para desgastar todavía más al equipo amarillo, pero su fortaleza le daba hasta el descanso para resistir y no perder la vista en el marcador al conjunto vasco.

Hannah, eclipsado, cedió el protagonismo a compañeros como Strawberry o Balvin, que fueron los principales argumentos de Herbalife, mientras que GBC, con mucho menos fondo de armario, trataba de exprimir a Sekulic, el elemento indescifrable para la defensa amarilla.

Los donostiarras, a diferencia de lo ocurrido hace dos semanas en el otro duelo ante otro quinteto canario como Tenerife, no se marcharon en el marcador pero sí mostraron la solidez defensiva continuada que demandaba su técnico Sergio Valdeolmillos, lo que les permitió plantar cara en todo momento a un rival superior que buscaba el triunfo para no quedar apeado de las plazas de play off.

El conjunto vasco siguió tuteando a un Gran Canaria que le ha ganado siete de las diez veces que ha visitado el San Sebastián Arena. Valdeolmillos rotaba constantemente porque la condición física de algunos de sus jugadores está todavía justa y el marcador no lo notaba ya que ambos equipos siguieron con un toma y daca constante también en la segunda parte

Un palmeo de Evans, muy bien durante todo el encuentro, volvió a dejar las tablas en el luminoso (43-43) evitando un intento de tímida escapada del GBC, que no se ponía nervioso a medida que avanzaba el encuentro como su situación clasificatoria parecía abocar y que se escapó de diez puntos con dos canastas seguidas del ex Herbalife Barro y otra del canterano Maiza para cerrar un tercer cuarto de ensueño.

El público de Illunbe, poco pero ruidoso, comenzó a creérselo, como Barro estaba incomensurable y su equipo le secundaba ya no bajó el pistón, la defensa se tornó en insuperable y las diferencias subieron y subieron hasta que el pitido final permitió conectar al GBC con una dulce realidad, tras conseguir por fin su primera victoria de la temporada.

- Ficha técnica:

74.- Delteco Gipuzkoa Basket (15+19+21+19): Dani Perez (9), Van Lacke (6), Nevels (12), Bobrov (2), Barro (10)- cinco inicial - Sekulic (13) , Gutiérrez (2), Burjanadze, Sanadze (5), Corbacho (6), Salvó (3), Maiza (4), Burjanadze (2), Oroz.

63.- Herbalife Gran Canaria (13+20+12+18): Hannah (4), Báez, Pasecnicks (8), Evans (15), Strawberry (8)- cinco inicial- Oliver (4), Balvin , Paulí (3), Rabaseda (4), Eriksson (9), Fischer (4), Tillie (4).

Árbitros: García González, García Ortiz y Rial.

Incidencias: 1.749 espectadores se dieron cita en el Donostia Arena de San Sebastián.